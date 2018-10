Yates: "Todavía no me lo creo, ha sido un día increíble"

Publicado 15/09/2018 19:49:32 CET

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista inglés Simon Yates (Mitchelton-Scott) se mostró muy feliz tras asegurar el maillot rojo de líder de la Vuelta a España en la penúltima etapa, con final en La Gallina, y dijo que "todavía" no se lo cree después de tres semanas muy duras.

"Ha sido un día increíble, todavía no me lo creo después de lo que me pasó en el Giro. Al principio de la etapa estaba nervioso. En una jornada como hoy no sabes lo que puede pasar, pero el equipo ha estado fantástico y me han ayudado a mantener el maillot", indicó el británico, que lidera con 1:46 sobre el español Enric Mas (Quick Step Floors).

Preguntado por la mejora del ciclismo británico, con cinco victorias en este curso, Yates dijo que ha sido "un proceso largo". "Sí que se han incrementado los fondos del ciclismo en Gran Bretaña y gracias a eso he empezado yo. Entré en ese sistema hasta que me hice profesional y en los últimos cinco años el objetivo era ganar una 'grande' y al final lo hemos conseguido", espetó.

"No voy a ponerme a pensar, me he concentrado en la Vuelta y la mente -a partir de ahora- la pongo en el Mundial. Si soy sincero quiero volver al Giro porque tengo algo pendiente allí", admitió Yates, que perdió la ronda italiana esta temporada después de ir liderando con solvencia.

"No hay secretos, la clave está en mantener la calma. No desgastarse rápido porque todos están en forma en la primera semana, esa ha sido la diferencia, el segundo día de descanso me sentía más fresco, así que esa ha sido la clave", manifestó Yates.

Por último, el corredor del Mitchelton-Scott dijo que las declaraciones del Movistar acusándoles de "ir de gratis" en el pelotón "no" fueron un plus para su estado anímico. "Creo que ellos jugaron su juego y nosotros el nuestro. Al final tratamos de aplicar las energías y sólo fue eso", sentenció antes de dedicar el triunfo en la Vuelta a su entrenador, quién le "ha ayudado mucho".