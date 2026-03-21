Alejandro Davidovich Fokina 0 - 2 Quentin Halys: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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El tenista francés Quentin Halys ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Alejandro Davidovich Fokina (7-6, 6-4) en un partido que se extendió a través de dos sets. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron firmemente sus servicios, llevando el set a un tie-break donde Halys se impuso. En el segundo set, Halys logró un quiebre crucial que le permitió tomar la delantera y eventualmente sellar su victoria. Quentin Halys mostró un sólido desempeño en su servicio a lo largo del partido, logrando un porcentaje de 64% en su primer servicio y salvando 2 de los puntos de quiebre en su contra. Además, consiguió 15 aces y un total de 32 winners, lo que fue clave para su triunfo. Por otro lado, Alejandro Davidovich Fokina, a pesar de su esfuerzo y de ganar un 69% de los puntos jugados en su primer servicio, no logró convertir ninguna oportunidad de quiebre y cometió 2 dobles faltas, lo que finalmente no fue suficiente para superar a su rival.



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