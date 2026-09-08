Alexander Zverev 3 - 0 Luciano Darderi: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de septiembre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los cuartos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Luciano Darderi por la vía rápida con un resultado de 6-2, 6-2, 7-6 (7-3) en 2 horas y 30 minutos. En el primer set, Zverev logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Darderi en los juegos 1 y 3, para cerrar el set 6-2. En el segundo set, Zverev repitió la hazaña, consiguiendo 'breaks' en los juegos 1 y 3, nuevamente finalizando el set 6-2. En el tercer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, llevando el set a un tie-break que Zverev ganó 7-3. Zverev mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 72% de acierto en el primer servicio y ganando el 78% de los puntos con su servicio. Además, logró 12 aces y cometió 5 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



