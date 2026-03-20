Amanda Anisimova 2 - 1 Ajla Tomljanovic: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de marzo de 2026.





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La tenista estadounidense Amanda Anisimova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la australiana Ajla Tomljanovic (6-1, 5-7, 6-4) en un partido emocionante. Amanda Anisimova demostró una sólida actuación durante el partido, logrando imponerse en los momentos cruciales del encuentro. En el primer set, Anisimova tomó la delantera rápidamente, consiguiendo romper el servicio de Tomljanovic en tres ocasiones, lo que le permitió cerrar el set por 6-1. Sin embargo, Tomljanovic no se dio por vencida y luchó de vuelta en el segundo set, logrando romper el servicio de Anisimova en momentos clave para finalmente llevarse el set por 7-5. En el decisivo tercer set, Anisimova recuperó su dominio inicial, logrando dos 'breaks' cruciales que le permitieron sellar su victoria con un 6-4 final. A lo largo del partido, Anisimova mostró un saque efectivo y una gran capacidad para aprovechar las oportunidades de 'break', lo que fue determinante para su victoria. La estadounidense avanzó a la siguiente ronda, donde buscará mantener su nivel para seguir progresando en el torneo.



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