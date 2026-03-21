Amanda Anisimova 2 - 0 Yulia Starodubtseva: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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La tenista estadounidense Amanda Anisimova ha avanzado a los octavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Yulia Starodubtseva con un resultado de 6-4, 6-2. Durante el encuentro, Anisimova demostró un sólido rendimiento en su servicio, manteniendo una alta efectividad en el primer servicio con un porcentaje de 56% en el partido. Además, logró ganar el 25 de los 32 puntos jugados en su primer servicio y 11 de los 25 en su segundo servicio, lo que refleja su dominio en los juegos de saque. A pesar de enfrentar desafíos en los puntos de break, salvó 1 de los 4 enfrentados y logró convertir 5 de las oportunidades de break que tuvo a su favor. En total, Anisimova ganó 63 puntos en el partido, lo que le permitió cerrar el encuentro a su favor y avanzar a la siguiente ronda del torneo.



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