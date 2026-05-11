Andrey Rublev 2 - 0 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de mayo de 2026.





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El tenista ruso Andrey Rublev ha avanzado a los octavos de final del torneo de Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-4, 6-4 en 1 hora y 14 minutos. En el primer set, Rublev logró romper el servicio de Davidovich Fokina en dos ocasiones, mientras que el español consiguió un break. El set terminó 6-4 a favor de Rublev. En el segundo set, Rublev volvió a romper el servicio de Davidovich Fokina una vez, asegurando el set con el mismo marcador de 6-4. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Rublev tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio y ganó el 74% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 1 ace y cometió 1 doble falta. Por su parte, Davidovich Fokina tuvo un 85% de efectividad en su primer servicio y ganó el 56% de los puntos jugados con su servicio, sin lograr aces ni cometer dobles faltas.



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