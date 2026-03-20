Anna Blinkova 0 - 2 Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de marzo de 2026.





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La tenista canadiense Victoria Mboko ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Anna Blinkova (6-2, 6-0) en un partido caracterizado por un dominio claro de Mboko desde el inicio. Durante el encuentro, Mboko demostró una gran fortaleza en su servicio, así como una habilidad excepcional para quebrar el servicio de Blinkova en múltiples ocasiones. El primer set se decidió con un marcador de 6-2 a favor de Mboko, quien logró romper el servicio de Blinkova en tres ocasiones, mientras que Blinkova logró hacerlo una vez. En el segundo set, Mboko continuó con su dominio, ganando el set por 6-0 y logrando romper el servicio de Blinkova en cada juego, sin conceder ningún juego a su rival. Las estadísticas de saque de Victoria Mboko reflejan su superioridad en el partido, con un porcentaje de primeros servicios ganados significativamente alto y una efectividad en los puntos de break que le permitió capitalizar las oportunidades y cerrar el partido por la vía rápida. Este resultado permite a Mboko avanzar a la siguiente ronda del torneo, mostrando un nivel de juego que podría llevarla a avanzar aún más en la competición.



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