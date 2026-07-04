Argentina 3 - 2 Cabo Verde | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Argentina 3 - 2 Cabo Verde: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

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Argentina ha ganado este martes por 3-2 a Cabo Verde en un emocionante partido de la Copa Mundial de la FIFA, disputado en el Miami Stadium. El encuentro fue muy igualado, con ambos equipos mostrando su capacidad ofensiva. Lionel Messi abrió el marcador para los sudamericanos en el minuto 29, pero Deroy Duarte igualó para los africanos en el 59. En el tiempo de descuento, Lisandro Martínez adelantó nuevamente a Argentina en el 92, pero Sidny Lopes Cabral empató para Cabo Verde en el 103. Finalmente, Diney Borges anotó el gol decisivo en el minuto 111, asegurando la victoria para Argentina. A lo largo del partido, Argentina mostró mayor dominio en el juego, destacándose en posesión y remates, con Lionel Messi siendo el jugador más participativo en ataque.

El equipo argentino, dirigido por Lionel Scaloni, realizó varios cambios estratégicos durante el partido, lo que les permitió mantener el control del juego. Cabo Verde, a pesar de sus esfuerzos, no pudo superar la sólida defensa argentina liderada por Lisandro Martínez. El árbitro del encuentro, Drew Fischer, mostró tarjetas amarillas a Gonzalo Montiel y Kevin Lenini, pero no hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado. Con esta victoria, Argentina avanza a la siguiente ronda del torneo, mientras que Cabo Verde queda eliminado. El partido fue presenciado por 64,478 espectadores, quienes disfrutaron de un espectáculo futbolístico de alto nivel.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ARGENTINA 3 - CABO VERDE 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, min.104), Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina (Nicolas Tagliafico, min.85); Rodrigo De Paul (Leandro Paredes, min.84), Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada (Nico Gonzalez, min.63); Lionel Messi, Lautaro Martinez (Julian Alvarez, min.63).



CABO VERDE: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini (Gilson Benchimol, min.100), Ryan Mendes (Willy Semedo, min.80), Laros Duarte (Jamiro Monteiro, min.67), Deroy Duarte (Yannick Semedo, min.100), Jovane Cabral (Helio Varela, min.80), Nuno Da Costa (Dailon Rocha Livramento, min.67).



--GOLES.

1-0, min.29: Lionel Messi (Lisandro Martinez) .

1-1, min.59: Deroy Duarte (Ryan Mendes) .

2-1, min.92: Lisandro Martinez (Alexis Mac Allister) .

2-2, min.103: Sidny Lopes Cabral (Yannick Semedo) .

3-2, min.111: Diney Borges.





--ÁRBITRO.

Drew Fischer, asistido en las bandas por Michael Barwegen y Lyes Arfa, en el VAR: Armando Villarreal y Ivan Bebek. Amonestó a Gonzalo Montiel (min.115), por parte de ARGENTINA. Amonestó a Kevin Lenini (min.68), por parte de CABO VERDE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Miami Stadium (64,478 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Argentina Cabo Verde Goles 3 2 Remates Fuera 4 6 Remates 22 16 Pases Totales 862 495 Corners 8 8 Faltas 13 12 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 8 5 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 2 Ataques 174 91 Ataques Peligrosos 82 35 Centros 21 19 Saques de Banda 16 18 Saques de Portería 10 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 6 Tiros de Falta 14 16 Paradas 3 8 Contra Golpes 3 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Cape Verde









-Últimos Resultados de Argentina.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Cape Verde 28/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-3 Argentina 22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria









-Últimos Resultados de Cabo Verde.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Cape Verde 27/06/2026 World Cup Grp. H Cape Verde 0-0 Saudi Arabia 22/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 2-2 Cape Verde 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde









-Próximos partidos de Argentina.

