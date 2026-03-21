Aryna Sabalenka 2 - 0 Ann Li: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Ann Li (7-6, 6-4) en un partido que destacó por la intensidad en los intercambios y la solidez en los momentos clave de Sabalenka. Durante el encuentro, Sabalenka mostró una notable efectividad en su servicio, lo que le permitió mantener una ventaja competitiva a lo largo de los sets. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tiebreak, donde Sabalenka logró imponerse. En el segundo set, la dinámica de rompimientos y mantenimientos de servicio continuó hasta que Sabalenka logró asegurar su victoria manteniendo su servicio en el último juego. La efectividad en el servicio de Sabalenka fue crucial para su victoria. Logró un porcentaje de primeros servicios del 72%, con 5 aces y solo 1 doble falta, demostrando su dominio en este aspecto del juego. Además, su capacidad para ganar puntos tanto en su primer como en su segundo servicio fue determinante para mantener la presión sobre su oponente y finalmente cerrar el partido a su favor. Con esta victoria, Sabalenka no solo avanza a la siguiente ronda del Miami Open sino que también refuerza su posición como una de las tenistas destacadas en el circuito WTA, demostrando su habilidad para competir y ganar en superficies duras.



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