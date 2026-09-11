Aryna Sabalenka 2 - 0 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de septiembre de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a la final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Jessica Pegula por 7-5, 6-2 en 1 hora y 19 minutos. En el primer set, ambas jugadoras mantuvieron su servicio hasta que Aryna Sabalenka logró romper el servicio de Jessica Pegula en el duodécimo juego, llevándose el set por 7-5. En el segundo set, Sabalenka rompió el servicio de Pegula en el cuarto y octavo juego, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-2. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Aryna Sabalenka logró un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 71% de los puntos jugados con su primer servicio. Además, consiguió 7 aces y cometió 3 dobles faltas. Por su parte, Jessica Pegula tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio, ganando el 63% de los puntos con su primer servicio, y realizó 4 aces sin cometer dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



