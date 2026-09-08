Aryna Sabalenka 2 - 1 Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de septiembre de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a las semifinales del torneo US Open, de categoría Grand Slam, que se disputa en pista dura en New York (USA), tras ganar a la checa Linda Noskova por 7-6, 3-6, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 22 minutos. En el primer set, Sabalenka logró un break en el segundo juego, pero Noskova recuperó el break en el noveno juego, llevando el set a un tie-break que Sabalenka ganó 7-1. En el segundo set, Noskova consiguió un break crucial en el sexto juego y mantuvo su servicio para ganar el set 6-3. El tercer set fue muy disputado, con ambas jugadoras intercambiando breaks. Sabalenka rompió el servicio de Noskova en el octavo juego, pero Noskova recuperó el break en el siguiente. Finalmente, el set se decidió en un tie-break que Sabalenka ganó 10-7. Estadísticamente, Sabalenka tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio y ganó el 72% de los puntos con su servicio. Además, logró 11 aces y cometió 4 dobles faltas. Por su parte, Noskova tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganó el 63% de los puntos con su servicio, hizo 18 aces y cometió 6 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



