Athletic 2 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 2 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento en San Mames, el Athletic se impuso por 2-1 al Betis, marcando una victoria crucial en su campaña. Los goles de Daniel Vivian e Inaki Williams en la primera mitad establecieron una sólida ventaja para el equipo local, mientras que Pablo Fornals logró descontar para el Betis en la segunda parte. A pesar del esfuerzo del Betis por igualar el marcador, un gol anulado a Cedric Bakambu por fuera de juego, tras revisión del VAR, mantuvo el resultado a favor del Athletic, destacando la importancia de la tecnología en las decisiones críticas del juego. El Athletic, con esta victoria, se posiciona en un lugar competitivo en la tabla, igualando en puntos con sus inmediatos perseguidores, mientras que el Betis, a pesar de la derrota, mantiene una posición intermedia. La posesión dominante del Betis no se tradujo en el resultado deseado, reflejando la eficacia del Athletic en convertir sus oportunidades. Este encuentro deja al Betis reflexionando sobre sus tácticas ofensivas y al Athletic con un impulso moral importante para sus próximos compromisos en la liga.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 2 - REAL BETIS 1 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Alejandro Rego (Robert Navarro, min.86), Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.62), Inaki Williams, Oihan Sancet (Unai Gomez, min.72), Alex Berenguer (Nico Serrano, min.86), Gorka Guruzeta (Mikel Jauregizar, min.62).



REAL BETIS: Pau Lopez; Angel Ortiz (Hector Bellerin, min.46), Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez; Antony (Pablo Fornals, min.46), Sofyan Amrabat, Marc Roca (Sergi Altimira, min.46), Abdessamad Ezzalzouli; Aitor Ruibal (Ezequiel Avila, min.74), Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.62).



--GOLES.

1-0, min.25: Daniel Vivian (Inaki Williams) .

2-0, min.45: Oihan Sancet (Inaki Williams) .

2-1, min.75: Pablo Fornals.

Gol anulado a Cedric Bakambu del Betis en el minuto 77 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Ruben Avalos y Guillermo Cuadra. Amonestó a Unai Simon (min.76), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Natan (min.90), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Athletic Bilbao.



Min.77: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Betis.



Min.45(+1) : ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para el Athletic Bilbao.



Min.77: ¡G O O O O A A A L! ¡Gol del Betis! Cedric Bakambu está en la lista de anotadores.



Min.78: GOOOOL ANULADO: Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Betis es revocado debido a posición de fuera de juego.





--ESTADIO.

San Mames (47,723 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Real Betis Goles 2 1 Remates Fuera 3 5 Remates 11 11 Pases Totales 358 566 Corners 6 5 Faltas 10 6 Posesión 39% 61% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 105 86 Ataques Peligrosos 61 44 Centros 21 20 Saques de Banda 19 20 Saques de Portería 7 5 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 13 Paradas 2 4 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 73 29 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 28 5 Europa League Betis 44 29 6 Conference League Celta 41 29 9 Permanencia Athletic Bilbao 38 29 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 26 29 20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 02/02/2025 LaLiga Betis 2-2 Athletic Bilbao 03/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Betis 25/02/2024 LaLiga Betis 3-1 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 05/04/2026 14:00 LaLiga Getafe Athletic Bilbao 12/04/2026 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Villarreal 22/04/2026 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Osasuna









-Próximos partidos del Betis.

