Athletic 2 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 2 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en San Mames, el Athletic logró una victoria por 2-1 frente al Elche, con una actuación destacada de Gorka Guruzeta, quien marcó dos goles, el primero en el minuto 64 y el segundo, un penalti en el minuto 89, asegurando así los tres puntos para su equipo. El Elche, por su parte, consiguió igualar momentáneamente el marcador gracias a un penalti convertido por Andre Silva en el minuto 69, aunque no fue suficiente para cambiar el resultado final. La posesión del balón fue dominada por el Elche con un 54% frente al 46% del Athletic, y a pesar de tener un mayor control del juego y realizar más pases, no lograron transformar esa ventaja en más goles.
El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en varias ocasiones, destacando la repetición de un penalti para el Elche debido a una infracción durante el primer lanzamiento, y posteriormente, la concesión de un penalti a favor del Athletic tras una revisión. Estas decisiones fueron cruciales y contribuyeron al desenlace del encuentro. Además, ambos equipos mostraron intensidad a lo largo del partido, lo que se reflejó en el número de tarjetas amarillas, tres para cada lado, aunque no se produjeron expulsiones.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 2 - ELCHE 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Inigo Lekue (Jesus Areso, min.80), Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego (Mikel Vesga, min.71), Oihan Sancet (Robert Navarro, min.75), Inaki Williams (Urko Izeta, min.80), Unai Gomez (Eder Garcia, min.71), Gorka Guruzeta.
ELCHE: Matias Dituro; Leo Petrot (David Affengruber, min.75), Pedro Bigas (Adam Boayar, min.90+3), Victor Chust; Tete Morente (Buba Sangare, min.75), Lucas Cepeda, Aleix Febas, German Valera (Adria Pedrosa, min.82), Marc Aguado; Alvaro Rodriguez (Rafa Mir, min.75), Andre Silva.
--GOLES.
1-0, min.64: Gorka Guruzeta (Yuri Berchiche) .
1-1, min.69: Andre Silva, de penalti.
2-1, min.89: Gorka Guruzeta, de penalti.
Gol anulado a Andre Silva del Elche en el minuto 69 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Unai Gomez (min.55), Inigo Lekue (min.67), Gorka Guruzeta (min.90+1), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Aleix Febas (min.11), Lucas Cepeda (min.45+1), Pedro Bigas (min.88), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.69: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Elche.
Min.69: VAR - ¡LANZAMIENTO DE PENALTI A REPETIR! - Después de una revisión del VAR, el penalti para Elche se repetirá debido a una infracción.
Min.86: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Athletic Bilbao.
Min.88: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Athletic Bilbao.
--ESTADIO.
San Mames (46,654 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Elche
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 0
|Remates
| 16
| 2
|Pases Totales
| 351
| 442
|Corners
| 4
| 1
|Faltas
| 17
| 9
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 0
|Fueras de Juego
| 3
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 98
| 128
|Ataques Peligrosos
| 90
| 47
|Centros
| 9
| 3
|Saques de Banda
| 17
| 24
|Saques de Portería
| 1
| 7
|Tratamientos
| 2
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 20
|Paradas
| 1
| 6
|Contra Golpes
| 10
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 24
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 24
|3
| Champions
| Villarreal
| 48
| 24
|4
| Champions
| Atlético
| 45
| 24
|5
| Europa League
| Betis
| 41
| 24
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 34
| 25
|16
| Permanencia
| Elche
| 25
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 24
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 23
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|28/05/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Elche
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|28/01/2026
| Champions
| Athletic Bilbao
| 2-3
| Sporting CP
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|07/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/02/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Athletic Bilbao
|08/03/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Barcelona
|14/03/2026 14:00
| LaLiga
| Girona
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/03/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Espanyol
|08/03/2026 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Elche
|14/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Elche