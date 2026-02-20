Athletic 2 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 2 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en San Mames, el Athletic logró una victoria por 2-1 frente al Elche, con una actuación destacada de Gorka Guruzeta, quien marcó dos goles, el primero en el minuto 64 y el segundo, un penalti en el minuto 89, asegurando así los tres puntos para su equipo. El Elche, por su parte, consiguió igualar momentáneamente el marcador gracias a un penalti convertido por Andre Silva en el minuto 69, aunque no fue suficiente para cambiar el resultado final. La posesión del balón fue dominada por el Elche con un 54% frente al 46% del Athletic, y a pesar de tener un mayor control del juego y realizar más pases, no lograron transformar esa ventaja en más goles. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en varias ocasiones, destacando la repetición de un penalti para el Elche debido a una infracción durante el primer lanzamiento, y posteriormente, la concesión de un penalti a favor del Athletic tras una revisión. Estas decisiones fueron cruciales y contribuyeron al desenlace del encuentro. Además, ambos equipos mostraron intensidad a lo largo del partido, lo que se reflejó en el número de tarjetas amarillas, tres para cada lado, aunque no se produjeron expulsiones.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 2 - ELCHE 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Inigo Lekue (Jesus Areso, min.80), Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego (Mikel Vesga, min.71), Oihan Sancet (Robert Navarro, min.75), Inaki Williams (Urko Izeta, min.80), Unai Gomez (Eder Garcia, min.71), Gorka Guruzeta.



ELCHE: Matias Dituro; Leo Petrot (David Affengruber, min.75), Pedro Bigas (Adam Boayar, min.90+3), Victor Chust; Tete Morente (Buba Sangare, min.75), Lucas Cepeda, Aleix Febas, German Valera (Adria Pedrosa, min.82), Marc Aguado; Alvaro Rodriguez (Rafa Mir, min.75), Andre Silva.



--GOLES.

1-0, min.64: Gorka Guruzeta (Yuri Berchiche) .

1-1, min.69: Andre Silva, de penalti.

2-1, min.89: Gorka Guruzeta, de penalti.

Gol anulado a Andre Silva del Elche en el minuto 69 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Unai Gomez (min.55), Inigo Lekue (min.67), Gorka Guruzeta (min.90+1), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Aleix Febas (min.11), Lucas Cepeda (min.45+1), Pedro Bigas (min.88), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.69: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Elche.



Min.69: VAR - ¡LANZAMIENTO DE PENALTI A REPETIR! - Después de una revisión del VAR, el penalti para Elche se repetirá debido a una infracción.



Min.86: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Athletic Bilbao.



Min.88: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Athletic Bilbao.





--ESTADIO.

San Mames (46,654 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Elche Goles 2 1 Remates Fuera 4 0 Remates 16 2 Pases Totales 351 442 Corners 4 1 Faltas 17 9 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 4 0 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 98 128 Ataques Peligrosos 90 47 Centros 9 3 Saques de Banda 17 24 Saques de Portería 1 7 Tratamientos 2 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 20 Paradas 1 6 Contra Golpes 10 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 24 3 Champions Villarreal 48 24 4 Champions Atlético 45 24 5 Europa League Betis 41 24 6 Conference League Espanyol 35 24 8 Permanencia Athletic Bilbao 34 25 16 Permanencia Elche 25 25 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 24 20 Descenso Real Oviedo 16 23



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 28/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Elche









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/02/2026 14:00 LaLiga Rayo Athletic Bilbao 08/03/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Barcelona 14/03/2026 14:00 LaLiga Girona Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Elche.

