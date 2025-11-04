Atlético de Madrid 3 - 1 Union St.Gilloise | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 4 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid se impuso por 3-1 frente al Union St.Gilloise, con una primera mitad que concluyó con ventaja mínima gracias al gol de Julian Alvarez asistido por Giuliano Simeone al minuto 39. La segunda parte vio cómo el Atlético ampliaba la diferencia con un tanto de Conor Gallagher en el minuto 73, antes de que Ross Sykes recortara distancias para el Union St.Gilloise en el minuto 80, asistido por Sofiane Boufal. Sin embargo, fue Marcos Llorente quien selló el triunfo para el equipo local con un gol en el tiempo añadido. La revisión del VAR jugó un papel crucial al anular un gol de Antoine Griezmann en el tiempo añadido de la primera parte, manteniendo la tensión en el juego hasta los momentos finales. El Atlético de Madrid demostró su dominio a lo largo del partido, reflejado en las estadísticas con una posesión del 67% y un total de 16 remates, frente a los 8 del Union St.Gilloise. Este control del juego se tradujo en una mayor cantidad de ataques y oportunidades de gol, aunque el equipo visitante mostró resistencia, especialmente en los ataques peligrosos donde lograron superar en número al Atlético. No hubo tarjetas rojas durante el partido, pero la disciplina fue un factor, con el Atlético de Madrid y el Union St.Gilloise acumulando tarjetas amarillas en momentos clave del encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 3 - UNION ST.GILLOISE 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand (Jose Gimenez, min.26), David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone (Marcos Llorente, min.88), Pablo Barrios, Koke (Thiago Almada, min.62), Alejandro Baena (Conor Gallagher, min.62); Antoine Griezmann (Alexander Soerloth, min.62), Julian Alvarez.



UNION ST.GILLOISE: Kjell Scherpen; Anan Khalaili (Louis Patris, min.85), Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Ross Sykes; Adem Zorgane, Kamiel van de Perre (Mathias Rasmussen, min.74), Rob Schoofs (Promise David, min.60); Anouar Ait El Hadj (Sofiane Boufal, min.74), Kevin Rodriguez (Marc Giger, min.74), Ousseynou Niang.



--GOLES.

1-0, min.39: Julian Alvarez (Giuliano Simeone) .

2-0, min.73: Conor Gallagher.

2-1, min.80: Ross Sykes (Sofiane Boufal) .

3-1, min.90(+6): Marcos Llorente.

Gol anulado a Antoine Griezmann del Atlético en el minuto 45 (+3).





--ÁRBITRO.

Espen Eskaas, asistido en las bandas por Jan Erik Engan y Isaak Bashevkin, en el VAR: Pol van Boekel y Stuart Attwell. Amonestó a Nahuel Molina (min.68), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Kamiel van de Perre (min.45), Ousseynou Niang (min.66), Kevin Mac Allister (min.81), por parte del UNION ST.GILLOISE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45(+3) : ¡G O O O O O L! ¡El Atlético de Madrid marca! Antoine Griezmann está en la lista de goleadores.



Min.45(+3) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para el Atlético de Madrid.



Min.88: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Union St.Gilloise.



Min.88: REVISIÓN DEL VAR CONCLUIDA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.45(+3) : ¡NO HAY GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para el Atlético de Madrid queda anulado.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Union St.Gilloise Goles 3 1 Remates Fuera 6 5 Remates 16 8 Pases Totales 334 189 Corners 9 1 Faltas 10 12 Posesión 67% 33% Tiros Bloqueados 4 0 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 59 33 Ataques Peligrosos 23 27 Centros 16 6 Saques de Banda 11 13 Saques de Portería 10 4 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 11 Paradas 2 3 Contra Golpes 6 8



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 12 4 2 Paris Saint-Germain 9 3 3 Bayern Munich 9 3 4 Inter 9 3 5 Real Madrid 9 4 6 Liverpool 9 4 7 Tottenham Hotspur 8 4 8 Borussia Dortmund 7 3 9 Manchester City 7 3 10 Sporting CP 7 4 11 Newcastle United 6 3 12 Barcelona 6 3 13 Chelsea 6 3 14 Atlético 6 4 15 Qarabag FK 6 3 16 Galatasaray 6 3 17 PSV Eindhoven 5 4 18 Monaco 5 4 19 Atalanta 4 3 20 Eintracht Frankfurt 4 4 21 SSC Napoli 4 4 22 Marseille 3 3 23 Juventus 3 4 24 Brujas 3 3 25 Athletic Bilbao 3 3 26 Union St.Gilloise 3 4 27 Bodoe/Glimt 2 4 28 Pafos FC 2 3 29 Bayer Leverkusen 2 3 30 Slavia Prague 2 4 31 Olympiacos 2 4 32 Villarreal 1 3 33 FC Koebenhavn 1 4 34 Kairat Almaty 1 3 35 Benfica 0 3 36 Ajax 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/11/2025 Champions Atlético 3-1 Union St.Gilloise









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/11/2025 Champions Atlético 3-1 Union St.Gilloise 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Union St.Gilloise.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/11/2025 Champions Atlético 3-1 Union St.Gilloise 21/10/2025 Champions Union St.Gilloise 0-4 Inter 01/10/2025 Champions Union St.Gilloise 0-4 Newcastle United 16/09/2025 Champions PSV Eindhoven 1-3 Union St.Gilloise









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/11/2025 18:30 LaLiga Atlético Levante 23/11/2025 18:30 LaLiga Getafe Atlético 26/11/2025 21:00 Champions Atlético Inter









-Próximos partidos del Union St.Gilloise.

