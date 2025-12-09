Barcelona 2 - 1 Eintracht Frankfurt | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 2 - 1 Eintracht Frankfurt: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions
Barcelona 2 - 1 Eintracht Frankfurt: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 9 diciembre 2025 22:59
Madrid, 9 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Spotify Camp Nou, el Barcelona logró una victoria por 2-1 frente al Eintracht Frankfurt. A pesar de ir perdiendo en el descanso debido a un gol de Ansgar Knauff en el minuto 21, asistido por Nathaniel Brown, el conjunto local dio vuelta al marcador en la segunda mitad gracias a dos goles de Jules Kounde en los minutos 50 y 53, con asistencias de Marcus Rashford y Lamine Yamal, respectivamente. El Barcelona mostró dominio en el juego, reflejado en una posesión del 70% y un total de 17 remates, frente a los 6 del equipo visitante. Además, el equipo local realizó 5 cambios, buscando mantener la intensidad y la presión sobre el Eintracht Frankfurt, que también realizó 5 sustituciones en un intento por equilibrar el encuentro. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en el minuto 11, revisando una jugada que podría haber significado un gol para el Barcelona, aunque finalmente no se tomaron acciones que alteraran la decisión original en el campo. Las amonestaciones fueron parte del encuentro, con el Barcelona recibiendo dos tarjetas amarillas y el Eintracht Frankfurt una. A pesar de los esfuerzos del equipo visitante por recuperarse, el Barcelona mantuvo la ventaja, consolidando su posición en la tabla con 10 puntos tras 6 partidos jugados, mientras que el Eintracht Frankfurt se quedó con 4 puntos después de 6 encuentros.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARCELONA 2 - EINTRACHT FRANKFURT 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde (Andreas Christensen, min.89); Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.89), Fermin Lopez (Marcus Rashford, min.46), Raphinha (Frenkie de Jong, min.66), Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.66).

EINTRACHT FRANKFURT: Michael Zetterer; Rasmus Kristensen, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown; Hugo Larsson (Mahmoud Dahoud, min.68), Ellyes Skhiri, Ritsu Doan (Jessic Ngankam, min.89), Mario Goetze (Can Uzun, min.77), Fares Chaibi (Jean Bahoya, min.77), Ansgar Knauff (Elye Wahi, min.68).

--GOLES.
0-1, min.21: Ansgar Knauff (Nathaniel Brown) .
1-1, min.50: Jules Kounde (Marcus Rashford) .
2-1, min.53: Jules Kounde (Lamine Yamal) .


--ÁRBITRO.
Davide Massa, asistido en las bandas por Filippo Meli y Stefano Alassio, en el VAR: Marco Di Bello y Aleandro Di Paolo. Amonestó a Lamine Yamal (min.56), Gerard Martin (min.61), por parte del BARCELONA. Amonestó a Ansgar Knauff (min.28), por parte del EINTRACHT FRANKFURT.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.11: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.

Min.11: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.


--ESTADIO.
Spotify Camp Nou

-Estadísticas del partido.



Estadística Barcelona Eintracht Frankfurt
Goles 2 1
Remates Fuera 3 1
Remates 17 6
Pases Totales 425 115
Corners 5 0
Faltas 10 11
Posesión 70% 30%
Tiros Bloqueados 7 1
Fueras de Juego 2 8
Tarjetas Amarillas 2 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 1
Ataques 192 42
Ataques Peligrosos 83 17
Centros 21 5
Saques de Banda 16 17
Saques de Portería 1 11
Tratamientos 0 4
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 19 12
Paradas 3 5
Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 15 5
2 Bayern Munich 15 6
3 Atalanta 13 6
4 Paris Saint-Germain 12 5
5 Inter 12 5
6 Real Madrid 12 5
7 Atlético 12 6
8 Tottenham Hotspur 11 6
9 Borussia Dortmund 10 5
10 Chelsea 10 6
11 Manchester City 10 5
12 Sporting CP 10 6
13 Barcelona 10 6
14 Newcastle United 9 5
15 Marseille 9 6
16 Liverpool 9 5
17 Galatasaray 9 6
18 Monaco 9 6
19 PSV Eindhoven 8 6
20 Bayer Leverkusen 8 5
21 Qarabag FK 7 5
22 SSC Napoli 7 5
23 Juventus 6 5
24 Pafos FC 6 5
25 Union St.Gilloise 6 6
26 Olympiacos 5 6
27 Brujas 4 5
28 Athletic Bilbao 4 5
29 FC Copenhague 4 5
30 Eintracht Frankfurt 4 6
31 Benfica 3 5
32 Slavia Prague 3 6
33 Bodoe/Glimt 2 5
34 Villarreal 1 5
35 Kairat Almaty 1 6
36 Ajax 0 5



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt




-Últimos Resultados del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt
06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona
02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético
29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés
25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona




-Últimos Resultados del Eintracht Frankfurt.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt
26/11/2025 Champions Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta
04/11/2025 Champions SSC Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt
22/10/2025 Champions Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool
30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt




-Próximos partidos del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
13/12/2025 18:30 LaLiga Barcelona Osasuna
21/12/2025 16:15 LaLiga Villarreal Barcelona
03/01/2026 21:00 LaLiga Espanyol Barcelona




-Próximos partidos del Eintracht Frankfurt.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/01/2026 18:45 Champions Qarabag FK Eintracht Frankfurt
28/01/2026 21:00 Champions Eintracht Frankfurt Tottenham Hotspur


