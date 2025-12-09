Barcelona 2 - 1 Eintracht Frankfurt | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 2 - 1 Eintracht Frankfurt: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 9 de diciembre de 2025.
En un encuentro disputado en el Spotify Camp Nou, el Barcelona logró una victoria por 2-1 frente al Eintracht Frankfurt. A pesar de ir perdiendo en el descanso debido a un gol de Ansgar Knauff en el minuto 21, asistido por Nathaniel Brown, el conjunto local dio vuelta al marcador en la segunda mitad gracias a dos goles de Jules Kounde en los minutos 50 y 53, con asistencias de Marcus Rashford y Lamine Yamal, respectivamente. El Barcelona mostró dominio en el juego, reflejado en una posesión del 70% y un total de 17 remates, frente a los 6 del equipo visitante. Además, el equipo local realizó 5 cambios, buscando mantener la intensidad y la presión sobre el Eintracht Frankfurt, que también realizó 5 sustituciones en un intento por equilibrar el encuentro.
El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en el minuto 11, revisando una jugada que podría haber significado un gol para el Barcelona, aunque finalmente no se tomaron acciones que alteraran la decisión original en el campo. Las amonestaciones fueron parte del encuentro, con el Barcelona recibiendo dos tarjetas amarillas y el Eintracht Frankfurt una. A pesar de los esfuerzos del equipo visitante por recuperarse, el Barcelona mantuvo la ventaja, consolidando su posición en la tabla con 10 puntos tras 6 partidos jugados, mientras que el Eintracht Frankfurt se quedó con 4 puntos después de 6 encuentros.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 2 - EINTRACHT FRANKFURT 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde (Andreas Christensen, min.89); Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.89), Fermin Lopez (Marcus Rashford, min.46), Raphinha (Frenkie de Jong, min.66), Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.66).
EINTRACHT FRANKFURT: Michael Zetterer; Rasmus Kristensen, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown; Hugo Larsson (Mahmoud Dahoud, min.68), Ellyes Skhiri, Ritsu Doan (Jessic Ngankam, min.89), Mario Goetze (Can Uzun, min.77), Fares Chaibi (Jean Bahoya, min.77), Ansgar Knauff (Elye Wahi, min.68).
--GOLES.
0-1, min.21: Ansgar Knauff (Nathaniel Brown) .
1-1, min.50: Jules Kounde (Marcus Rashford) .
2-1, min.53: Jules Kounde (Lamine Yamal) .
--ÁRBITRO.
Davide Massa, asistido en las bandas por Filippo Meli y Stefano Alassio, en el VAR: Marco Di Bello y Aleandro Di Paolo. Amonestó a Lamine Yamal (min.56), Gerard Martin (min.61), por parte del BARCELONA. Amonestó a Ansgar Knauff (min.28), por parte del EINTRACHT FRANKFURT.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.11: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.
Min.11: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Spotify Camp Nou
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Eintracht Frankfurt
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 1
|Remates
| 17
| 6
|Pases Totales
| 425
| 115
|Corners
| 5
| 0
|Faltas
| 10
| 11
|Posesión
| 70%
| 30%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 8
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 192
| 42
|Ataques Peligrosos
| 83
| 17
|Centros
| 21
| 5
|Saques de Banda
| 16
| 17
|Saques de Portería
| 1
| 11
|Tratamientos
| 0
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 12
|Paradas
| 3
| 5
|Contra Golpes
| 1
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 15
| 5
|2
| Bayern Munich
| 15
| 6
|3
| Atalanta
| 13
| 6
|4
| Paris Saint-Germain
| 12
| 5
|5
| Inter
| 12
| 5
|6
| Real Madrid
| 12
| 5
|7
| Atlético
| 12
| 6
|8
| Tottenham Hotspur
| 11
| 6
|9
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|10
| Chelsea
| 10
| 6
|11
| Manchester City
| 10
| 5
|12
| Sporting CP
| 10
| 6
|13
| Barcelona
| 10
| 6
|14
| Newcastle United
| 9
| 5
|15
| Marseille
| 9
| 6
|16
| Liverpool
| 9
| 5
|17
| Galatasaray
| 9
| 6
|18
| Monaco
| 9
| 6
|19
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|20
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|21
| Qarabag FK
| 7
| 5
|22
| SSC Napoli
| 7
| 5
|23
| Juventus
| 6
| 5
|24
| Pafos FC
| 6
| 5
|25
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|26
| Olympiacos
| 5
| 6
|27
| Brujas
| 4
| 5
|28
| Athletic Bilbao
| 4
| 5
|29
| FC Copenhague
| 4
| 5
|30
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|31
| Benfica
| 3
| 5
|32
| Slavia Prague
| 3
| 6
|33
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|34
| Villarreal
| 1
| 5
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 6
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| Barcelona
| 2-1
| Eintracht Frankfurt
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| Barcelona
| 2-1
| Eintracht Frankfurt
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|25/11/2025
| Champions
| Chelsea
| 3-0
| Barcelona
-Últimos Resultados del Eintracht Frankfurt.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| Barcelona
| 2-1
| Eintracht Frankfurt
|26/11/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 0-3
| Atalanta
|04/11/2025
| Champions
| SSC Napoli
| 0-0
| Eintracht Frankfurt
|22/10/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 1-5
| Liverpool
|30/09/2025
| Champions
| Atlético
| 5-1
| Eintracht Frankfurt
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/12/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Osasuna
|21/12/2025 16:15
| LaLiga
| Villarreal
| Barcelona
|03/01/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Barcelona
-Próximos partidos del Eintracht Frankfurt.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/01/2026 18:45
| Champions
| Qarabag FK
| Eintracht Frankfurt
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| Tottenham Hotspur