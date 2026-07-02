Bélgica 3 - 2 Senegal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Bélgica 3 - 2 Senegal: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.

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Bélgica logró una ajustada victoria este miércoles frente a Senegal por 3-2 en el Seattle Stadium, en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Senegal se adelantó en el marcador con un gol de Habib Diarra en el minuto 24, y amplió su ventaja gracias a Ismaila Sarr en el 51. Sin embargo, los Diablos Rojos reaccionaron en los últimos minutos del tiempo reglamentario. Romelu Lukaku recortó distancias en el 86, y poco después, Youri Tielemans igualó el marcador en el 89. El partido se decidió en la prórroga, donde Tielemans, tras una revisión del VAR que concedió un penalti, anotó el gol definitivo en el minuto 120+5. Bélgica tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón y en los remates, lo que les permitió llevar la iniciativa en el encuentro y asegurar su pase a la siguiente ronda.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BÉLGICA 3 - SENEGAL 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper (Thomas Meunier, min.78); Hans Vanaken (Diego Moreira, min.63), Youri Tielemans, Leandro Trossard (Amadou Onana, min.109), Kevin De Bruyne (Nicolas Raskin, min.56), Jeremy Doku (Dodi Lukebakio, min.56), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku, min.46).



SENEGAL: Mory Diaw; Krepin Diatta, Pathe Ciss, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs (Malick Diouf, min.93); Habib Diarra (Pape Sarr, min.73), Idrissa Gana Gueye (Bara Ndiaye, min.95), Pape Gueye (Lamine Camara, min.66); Iliman Ndiaye (Ibrahim Mbaye, min.73), Ismaila Sarr, Sadio Mane (Nicolas Jackson, min.93).



--GOLES.

0-1, min.24: Habib Diarra.

0-2, min.51: Ismaila Sarr (Moussa Niakhate) .

1-2, min.86: Romelu Lukaku (Thomas Meunier) .

2-2, min.89: Youri Tielemans (Leandro Trossard) .

3-2, min.120(+5): Youri Tielemans.

Amarilla al banquillo, a Rudi Garcia del Belgium en el minuto 90 .





--ÁRBITRO.

Said Martinez, asistido en las bandas por Walter Lopez y Christian Ramirez, en el VAR: Guillermo Pacheco y Rodolpho Toski. Amonestó a Brandon Mechele (min.64), por parte de BÉLGICA. Amonestó a Lamine Camara (min.67), por parte de SENEGAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.118: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Bélgica.



Min.120(+2) : Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Bélgica.





--ESTADIO.

Seattle Stadium (66,925 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Bélgica Senegal Goles 3 2 Remates Fuera 10 11 Remates 20 19 Pases Totales 695 640 Corners 4 2 Faltas 22 12 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 5 3 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 131 133 Ataques Peligrosos 72 74 Centros 18 20 Saques de Banda 15 20 Saques de Portería 10 12 Tratamientos 3 0 Sustituciones 6 6 Tiros de Falta 14 24 Paradas 3 2 Contra Golpes 3 4



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/07/2026 World Cup Final Stage Belgium 3-2 Senegal









-Últimos Resultados de Bélgica.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/07/2026 World Cup Final Stage Belgium 3-2 Senegal 27/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-5 Belgium 21/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 0-0 Iran 15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt









-Últimos Resultados de Senegal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/07/2026 World Cup Final Stage Belgium 3-2 Senegal 26/06/2026 World Cup Grp. I Senegal 5-0 Iraq 23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal









-Próximos partidos de Bélgica.

