Ben Shelton 1 - 2 Alexander Shevchenko: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.





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El tenista Alexander Shevchenko ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Ben Shelton con un resultado de 6-7, 7-6, 6-3 en un encuentro que destacó por su intensidad y constantes cambios de liderazgo en el marcador. Este partido, correspondiente a los treintaidosavos de final, ha sido un claro ejemplo de la competitividad en las primeras rondas del torneo. Shevchenko mostró una notable eficacia en su servicio a lo largo del partido, con un porcentaje de primeros servicios del 65% y logrando 11 aces, lo que contribuyó significativamente a su victoria. Además, su capacidad para ganar puntos tanto en su primer (57%) como en su segundo servicio (25%) fue clave para mantenerse competitivo en los momentos cruciales del encuentro. A pesar de enfrentarse a un rival fuerte que también mostró un buen rendimiento, con un 69% de primeros servicios y 17 aces, Shevchenko supo aprovechar los momentos decisivos, especialmente en el tercer set, donde logró imponerse con un claro 6-3. Este triunfo no solo le permite avanzar a la siguiente ronda del Miami Open sino que también destaca su habilidad para competir en partidos de alta tensión y su capacidad para ejecutar bajo presión, aspectos cruciales para su éxito en las etapas posteriores del torneo.



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