Betis 1 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 1 - 1 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro equilibrado en el Estadio de La Cartuja, Betis y Celta de Vigo terminaron empatados a un gol, reflejando la intensidad de la competencia en LaLiga. El Celta de Vigo se adelantó temprano en el marcador gracias a un gol de Ferran Jutgla, asistido por Oscar Mingueza, en el minuto 4, demostrando una efectiva estrategia ofensiva. Sin embargo, el Betis no se quedó atrás y logró igualar el marcador en el segundo tiempo con un tanto de Hector Bellerin, quien convirtió en el minuto 49, asistido por Aitor Ruibal, evidenciando la persistencia del equipo local por mantenerse en la lucha.
El partido se caracterizó por una posesión bastante equilibrada, con el Betis manteniendo un ligero dominio del 52% sobre el 48% del Celta de Vigo, y una mayor cantidad de remates por parte del Betis, lo que indica su ímpetu por tomar la iniciativa. Ambos equipos mostraron un juego competitivo, reflejado en las amonestaciones recibidas, dos para el Betis y tres para el Celta de Vigo, pero no se reportaron expulsiones ni intervenciones significativas del VAR que alteraran el resultado final del encuentro. Este empate deja a los equipos en posiciones medias de la tabla, con el Betis en la quinta posición y el Celta en la sexta, manteniendo viva la esperanza de clasificación a competiciones europeas, dada la distancia en puntos y los partidos restantes en la temporada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL BETIS 1 - CELTA DE VIGO 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo (Valentin Gomez, min.67); Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo (Sergi Altimira, min.87); Aitor Ruibal, Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.80), Abdessamad Ezzalzouli (Antony, min.67).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez (Javi Rodriguez, min.58), Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Fer Lopez (Ilaix Moriba, min.58), Oscar Mingueza; Pablo Duran (Jones El-Abdellaoui, min.79), Ferran Jutgla (Williot Swedberg, min.66), Hugo Alvarez (Borja Iglesias, min.66).
--GOLES.
0-1, min.4: Ferran Jutgla (Oscar Mingueza) .
1-1, min.49: Hector Bellerin (Aitor Ruibal) .
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Alberola. Amonestó a Juan Hernandez (min.61), Antony (min.90+2), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Marcos Alonso (min.62), Oscar Mingueza (min.82), Ilaix Moriba (min.90+2), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Betis
| Celta de Vigo
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 3
|Remates
| 18
| 7
|Corners
| 3
| 4
|Faltas
| 11
| 15
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 6
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 43
| 51
|Ataques Peligrosos
| 33
| 20
|Centros
| 16
| 10
|Saques de Banda
| 16
| 9
|Saques de Portería
| 2
| 9
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 21
| 14
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 2
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|4
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|18
| Descenso
| Elche
| 26
| 28
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|08/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Betis
|10/11/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Celta
|12/04/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Celta
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/03/2026 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Betis
|05/04/2026 21:00
| LaLiga
| Betis
| Espanyol
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Betis
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/03/2026 16:15
| LaLiga
| Celta
| Alavés
|05/04/2026 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Celta
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Real Oviedo