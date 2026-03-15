Betis 1 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 1 - 1 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de marzo de 2026.

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En un encuentro equilibrado en el Estadio de La Cartuja, Betis y Celta de Vigo terminaron empatados a un gol, reflejando la intensidad de la competencia en LaLiga. El Celta de Vigo se adelantó temprano en el marcador gracias a un gol de Ferran Jutgla, asistido por Oscar Mingueza, en el minuto 4, demostrando una efectiva estrategia ofensiva. Sin embargo, el Betis no se quedó atrás y logró igualar el marcador en el segundo tiempo con un tanto de Hector Bellerin, quien convirtió en el minuto 49, asistido por Aitor Ruibal, evidenciando la persistencia del equipo local por mantenerse en la lucha. El partido se caracterizó por una posesión bastante equilibrada, con el Betis manteniendo un ligero dominio del 52% sobre el 48% del Celta de Vigo, y una mayor cantidad de remates por parte del Betis, lo que indica su ímpetu por tomar la iniciativa. Ambos equipos mostraron un juego competitivo, reflejado en las amonestaciones recibidas, dos para el Betis y tres para el Celta de Vigo, pero no se reportaron expulsiones ni intervenciones significativas del VAR que alteraran el resultado final del encuentro. Este empate deja a los equipos en posiciones medias de la tabla, con el Betis en la quinta posición y el Celta en la sexta, manteniendo viva la esperanza de clasificación a competiciones europeas, dada la distancia en puntos y los partidos restantes en la temporada.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 1 - CELTA DE VIGO 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo (Valentin Gomez, min.67); Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo (Sergi Altimira, min.87); Aitor Ruibal, Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.80), Abdessamad Ezzalzouli (Antony, min.67).



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez (Javi Rodriguez, min.58), Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Fer Lopez (Ilaix Moriba, min.58), Oscar Mingueza; Pablo Duran (Jones El-Abdellaoui, min.79), Ferran Jutgla (Williot Swedberg, min.66), Hugo Alvarez (Borja Iglesias, min.66).



--GOLES.

0-1, min.4: Ferran Jutgla (Oscar Mingueza) .

1-1, min.49: Hector Bellerin (Aitor Ruibal) .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Alberola. Amonestó a Juan Hernandez (min.61), Antony (min.90+2), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Marcos Alonso (min.62), Oscar Mingueza (min.82), Ilaix Moriba (min.90+2), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Celta de Vigo Goles 1 1 Remates Fuera 6 3 Remates 18 7 Corners 3 4 Faltas 11 15 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 3 6 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 43 51 Ataques Peligrosos 33 20 Centros 16 10 Saques de Banda 16 9 Saques de Portería 2 9 Tratamientos 0 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 21 14 Paradas 2 5 Contra Golpes 2 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 18 Descenso Elche 26 28 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis 08/02/2025 LaLiga Celta 3-2 Betis 10/11/2024 LaLiga Betis 2-2 Celta 12/04/2024 LaLiga Betis 2-1 Celta









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta 06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta 22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca 14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/03/2026 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Betis 05/04/2026 21:00 LaLiga Betis Espanyol 12/04/2026 19:00 LaLiga Osasuna Betis









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

