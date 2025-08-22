Betis 1 - 0 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 22 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Estadio de La Cartuja ante 54,646 espectadores, el Betis se impuso por la mínima diferencia de 1-0 frente al Deportivo Alavés, con un gol tempranero de Giovani Lo Celso en el minuto 16, marcando así la única diferencia en el marcador. A pesar de la igualdad en la posesión del balón, con un 50% para cada equipo, el Betis logró capitalizar una de sus oportunidades, destacando por una mayor iniciativa en ataque con 15 remates en total, en comparación con los 10 del Alavés. La defensa del Betis, apoyada por las paradas clave de Pau Lopez, mantuvo la ventaja mínima hasta el final del partido. El árbitro Miguel Ortiz tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a Giovani Lo Celso y Pau Lopez del Betis, y a Pablo Ibanez, Facundo Garces y Antonio Blanco del Alavés, manteniendo así el control del juego sin que se reportaran incidencias mayores o intervenciones del VAR que cambiaran decisiones cruciales. Este resultado posiciona al Betis con 4 puntos tras dos jornadas, mientras que el Deportivo Alavés se queda con 3 puntos, también después de dos partidos. La igualdad en la posesión del balón reflejó un encuentro competitivo, pero fue la eficacia del Betis frente a la portería lo que finalmente decidió el resultado.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Junior Firpo (Ricardo Rodriguez, min.71); Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso (Valentin Gomez, min.86), Rodrigo Riquelme (Pablo Garcia, min.59), Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.85).



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Victor Parada (Calebe, min.77); Carlos Vicente, Pablo Ibanez (Ander Guevara, min.58), Antonio Blanco (Lander Pinillos, min.89), Carles Alena; Jon Guridi (Abderrahman Rebbach, min.58), Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.58).



--GOLES.

1-0, min.16: Giovani Lo Celso.





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Daniel Trujillo y Adrian Cordero. Amonestó a Giovani Lo Celso (min.46), Pau Lopez (min.83), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Pablo Ibanez (min.42), Facundo Garces (min.78), Antonio Blanco (min.81), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja (54,646 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Deportivo Alavés Goles 1 0 Remates Fuera 7 5 Remates 15 10 Pases Totales 470 484 Corners 6 2 Faltas 10 16 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 102 120 Ataques Peligrosos 40 37 Centros 11 9 Saques de Banda 14 19 Saques de Portería 7 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 19 12 Paradas 4 4 Contra Golpes 2 2



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Betis 4 2 2 Champions Barcelona 3 1 3 Champions Rayo 3 1 4 Champions Getafe 3 1 5 Champions Villarreal 3 1 6 Europa League Athletic Bilbao 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Madrid 3 1 9 Permanencia Alavés 3 2 18 Descenso Celta 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 18/01/2025 LaLiga Betis 1-3 Alavés 25/08/2024 LaLiga Alavés 0-0 Betis 18/02/2024 LaLiga Betis 0-0 Alavés 08/10/2023 LaLiga Alavés 1-1 Betis









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Alavés 14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 27/08/2025 21:00 LaLiga Celta Betis 31/08/2025 19:00 LaLiga Betis Athletic Bilbao 13/09/2025 16:15 LaLiga Levante Betis









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

