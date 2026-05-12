Betis 2 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Betis ha ganado este sábado por 2-1 al Elche en un encuentro disputado en el Estadio de La Cartuja. El partido comenzó con dominio del equipo local, que se adelantó en el marcador gracias a un gol de Juan Hernandez en el minuto 9, asistido por Pablo Fornals. Sin embargo, el Elche logró igualar el marcador antes del descanso con un tanto de Hector Fort en el minuto 41. La segunda mitad estuvo marcada por la expulsión de Leo Petrot en el minuto 49, lo que dejó al Elche con un jugador menos. Aprovechando esta ventaja numérica, el Betis consiguió el gol de la victoria en el minuto 68, obra de Pablo Fornals, quien fue el jugador más participativo en el ataque bético. A pesar de tener más posesión y remates, el Elche no pudo revertir el resultado.

Con esta victoria, el Betis suma 60 puntos y se mantiene en la quinta posición de la clasificación, asegurando su participación en la próxima edición de la UEFA Champions. Por su parte, el Elche, que se encuentra en la decimocuarta posición con 39 puntos, deberá seguir luchando para evitar el descenso, ya que aún hay puntos en juego en las jornadas restantes de LaLiga. El encuentro no estuvo exento de polémica, ya que el VAR intervino en el tiempo añadido de la primera mitad para revisar un posible gol del Elche, aunque finalmente no se modificó la decisión inicial del árbitro.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 2 - ELCHE 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Valentin Gomez, Junior Firpo (Natan, min.66), Hector Bellerin; Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli (Rodrigo Riquelme, min.83), Pablo Fornals (Sergi Altimira, min.83), Giovani Lo Celso (Isco, min.63), Juan Hernandez.



ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Adria Pedrosa, min.81), David Affengruber, Leo Petrot; Hector Fort (Tete Morente, min.64), Gonzalo Villar (John Donald, min.81), Marc Aguado, Aleix Febas, German Valera; Grady Diangana (Victor Chust, min.57), Andre Silva (Alvaro Rodriguez, min.64).



--GOLES.

1-0, min.9: Juan Hernandez (Pablo Fornals) .

1-1, min.41: Hector Fort (German Valera) .

2-1, min.68: Pablo Fornals.





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Javier Iglesias y David Galvez. Amonestó a Diego Llorente (min.80), Natan (min.85), Juan Hernandez (min.90+3), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Aleix Febas (min.76), Gonzalo Villar (min.79), y, además expulsó con tarjeta roja Leo Petrot (min.49), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45(+5) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Elche.



Min.45(+6) : Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.





--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Elche Goles 2 1 Remates Fuera 8 4 Remates 15 9 Pases Totales 437 540 Corners 8 1 Faltas 16 13 Posesión 45% 55% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 1 Ataques 92 115 Ataques Peligrosos 51 52 Centros 24 18 Saques de Banda 14 17 Saques de Portería 6 10 Tratamientos 2 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 15 19 Paradas 1 3 Contra Golpes 5 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 35 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 45 35 14 Permanencia Elche 39 36 18 Descenso Girona 39 35 19 Descenso Alavés 37 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 24/02/2023 LaLiga Elche 2-3 Betis









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/05/2026 19:00 LaLiga Barcelona Betis 23/05/2026 21:00 LaLiga Betis Levante









-Próximos partidos del Elche.

