Botic van de Zandschulp 1 - 2 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al neerlandés Botic van de Zandschulp (6-3, 6-7, 6-3) en un emocionante partido. Durante el encuentro, ambos jugadores mostraron un alto nivel de tenis, pero fue Fritz quien logró imponerse gracias a su solidez en los momentos clave del partido. A lo largo del primer set, Fritz mantuvo un alto porcentaje de primeros servicios, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar el set a su favor. En el segundo set, Van de Zandschulp reaccionó y, tras un intenso intercambio de juegos, logró llevarse el tie break, igualando el marcador. Sin embargo, en el tercer y decisivo set, Fritz demostró su superioridad al lograr romper el servicio de su oponente en varias ocasiones, sellando su victoria y avanzando a la siguiente ronda del torneo. Las estadísticas de saque de Fritz fueron decisivas para su triunfo, destacando un total de 18 aces y un alto porcentaje de puntos ganados con su primer servicio. A pesar de los esfuerzos de Van de Zandschulp, que logró 10 aces y mantuvo un juego competitivo, no fue suficiente para superar a un Fritz determinado a avanzar en el torneo. Con este resultado, Taylor Fritz continúa su camino en el Miami Open, buscando avanzar aún más en uno de los torneos más prestigiosos del circuito ATP.



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