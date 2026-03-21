Carlos Alcaraz 2 - 0 Joao Fonseca: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al brasileño Joao Fonseca (6-4, 6-4) en un partido que destacó por la solidez en el servicio del español. Alcaraz, quien no concedió ningún set, mostró un rendimiento destacado en sus juegos de servicio, manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios y logrando importantes puntos en momentos clave del encuentro. Durante el primer set, Alcaraz logró un 'break' temprano que le permitió tomar la delantera, manteniendo su servicio con firmeza para cerrar el set a su favor. En el segundo set, la historia se repitió con Alcaraz rompiendo el servicio de Fonseca en el primer juego, lo que finalmente le ayudó a asegurar su victoria y avanzar a la siguiente ronda del torneo. Las estadísticas de saque de Alcaraz fueron impresionantes, con un total de 8 aces a lo largo del partido y manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados tanto en su primer como en su segundo servicio. Este rendimiento en el servicio, combinado con su capacidad para ejecutar 'breaks' en momentos cruciales, fue clave para su éxito en el partido.



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