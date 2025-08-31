Celta de Vigo 1 - 1 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 31 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro en el Abanca Balaidos, el Celta de Vigo y el Villarreal terminaron empatados a uno, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. El conjunto local, que mostró una mayor posesión del balón con un 65% frente al 35% del Villarreal, no logró traducir su dominio en una ventaja significativa en el marcador hasta los momentos finales del encuentro. A pesar de generar más remates, 9 frente a 8 del Villarreal, ambos equipos se mostraron eficaces frente a la portería rival, destacando en el ataque por el Celta, Borja Iglesias, quien logró el empate en el tiempo añadido, neutralizando el gol inicial de Nicolas Pepe para el Villarreal en el minuto 53, asistido por Etta Eyong.
El encuentro, dirigido por Alejandro Quintero y su equipo arbitral, junto con el VAR liderado por Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido, transcurrió sin mayores incidencias ni cambios en las decisiones arbitrales originales. Las amonestaciones fueron mínimas, con una tarjeta amarilla para Miguel Roman del Celta y Pape Gueye del Villarreal, reflejando un juego competitivo pero limpio. Este resultado deja al Villarreal con 7 puntos en tres partidos, situándose temporalmente en la segunda posición, mientras que el Celta, con este empate, suma su tercer punto en cuatro partidos, ubicándose en la decimocuarta posición, aún lejos de las zonas de descenso y clasificación europea, pero con margen para mejorar conforme avance la temporada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - VILLAREAL 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Oscar Mingueza, min.75), Carlos Dominguez, Manu Fernandez; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Miguel Roman (Ilaix Moriba, min.70), Sergio Carreira, Iago Aspas (Williot Swedberg, min.70), Bryan Zaragoza (Borja Iglesias, min.62), Pablo Duran (Hugo Alvarez, min.62).
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Ilias Akhomach, min.77), Pape Gueye (Daniel Parejo, min.77), Santi Comesana, Alberto Moleiro (Thomas Partey, min.68); Nicolas Pepe (Renato Veiga, min.85), Etta Eyong (Tani Oluwaseyi, min.78).
--GOLES.
0-1, min.53: Nicolas Pepe (Etta Eyong) .
1-1, min.90(+4): Borja Iglesias (Javi Rueda) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Miguel Roman (min.67), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Pape Gueye (min.70), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Abanca Balaidos
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Villareal
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 9
| 8
|Corners
| 1
| 5
|Faltas
| 11
| 8
|Posesión
| 65%
| 35%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Centros
| 4
| 3
|Saques de Banda
| 11
| 21
|Saques de Portería
| 7
| 9
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 11
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Villarreal
| 7
| 3
|3
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|4
| Champions
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Getafe
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Elche
| 5
| 3
|14
| Permanencia
| Celta
| 3
| 4
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 3
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|23/04/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Villarreal
|26/08/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 4-3
| Celta
|05/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Villarreal
|20/12/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 3-2
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Oviedo
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|14/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 3-0
| Leganés
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/09/2025 14:00
| LaLiga
| Celta
| Girona
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Celta
|28/09/2025 19:00
| LaLiga
| Elche
| Celta
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/09/2025 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Villarreal
|16/09/2025 21:00
| Champions
| Tottenham Hotspur
| Villarreal
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Osasuna