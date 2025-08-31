Celta de Vigo 1 - 1 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 1 - 1 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports
Celta de Vigo 1 - 1 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 31 agosto 2025 18:56
@epdeportes

Madrid, 31 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en el Abanca Balaidos, el Celta de Vigo y el Villarreal terminaron empatados a uno, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. El conjunto local, que mostró una mayor posesión del balón con un 65% frente al 35% del Villarreal, no logró traducir su dominio en una ventaja significativa en el marcador hasta los momentos finales del encuentro. A pesar de generar más remates, 9 frente a 8 del Villarreal, ambos equipos se mostraron eficaces frente a la portería rival, destacando en el ataque por el Celta, Borja Iglesias, quien logró el empate en el tiempo añadido, neutralizando el gol inicial de Nicolas Pepe para el Villarreal en el minuto 53, asistido por Etta Eyong. El encuentro, dirigido por Alejandro Quintero y su equipo arbitral, junto con el VAR liderado por Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido, transcurrió sin mayores incidencias ni cambios en las decisiones arbitrales originales. Las amonestaciones fueron mínimas, con una tarjeta amarilla para Miguel Roman del Celta y Pape Gueye del Villarreal, reflejando un juego competitivo pero limpio. Este resultado deja al Villarreal con 7 puntos en tres partidos, situándose temporalmente en la segunda posición, mientras que el Celta, con este empate, suma su tercer punto en cuatro partidos, ubicándose en la decimocuarta posición, aún lejos de las zonas de descenso y clasificación europea, pero con margen para mejorar conforme avance la temporada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - VILLAREAL 1 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Oscar Mingueza, min.75), Carlos Dominguez, Manu Fernandez; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Miguel Roman (Ilaix Moriba, min.70), Sergio Carreira, Iago Aspas (Williot Swedberg, min.70), Bryan Zaragoza (Borja Iglesias, min.62), Pablo Duran (Hugo Alvarez, min.62).

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Ilias Akhomach, min.77), Pape Gueye (Daniel Parejo, min.77), Santi Comesana, Alberto Moleiro (Thomas Partey, min.68); Nicolas Pepe (Renato Veiga, min.85), Etta Eyong (Tani Oluwaseyi, min.78).

--GOLES.
0-1, min.53: Nicolas Pepe (Etta Eyong) .
1-1, min.90(+4): Borja Iglesias (Javi Rueda) .


--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Miguel Roman (min.67), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Pape Gueye (min.70), por parte del VILLAREAL.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Abanca Balaidos

-Estadísticas del partido.



Estadística Celta de Vigo Villareal
Goles 1 1
Remates Fuera 4 3
Remates 9 8
Corners 1 5
Faltas 11 8
Posesión 65% 35%
Tiros Bloqueados 2 2
Fueras de Juego 0 0
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Centros 4 3
Saques de Banda 11 21
Saques de Portería 7 9
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 8 11
Paradas 2 2
Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 9 3
2 Champions Villarreal 7 3
3 Champions Barcelona 6 2
4 Champions Athletic Bilbao 6 2
5 Europa League Getafe 6 3
6 Conference League Elche 5 3
14 Permanencia Celta 3 4
18 Descenso Mallorca 1 3
19 Descenso Levante 0 3
20 Descenso Girona 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal
23/04/2025 LaLiga Celta 3-0 Villarreal
26/08/2024 LaLiga Villarreal 4-3 Celta
05/05/2024 LaLiga Celta 3-2 Villarreal
20/12/2023 LaLiga Villarreal 3-2 Celta




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe
24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta
18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona
15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo
25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla
18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal
14/05/2025 LaLiga Villarreal 3-0 Leganés




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/09/2025 14:00 LaLiga Celta Girona
21/09/2025 19:00 LaLiga Rayo Celta
28/09/2025 19:00 LaLiga Elche Celta




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
13/09/2025 21:00 LaLiga Atlético Villarreal
16/09/2025 21:00 Champions Tottenham Hotspur Villarreal
21/09/2025 19:00 LaLiga Villarreal Osasuna


