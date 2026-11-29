Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de noviembre de 2026.

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El Villarreal ha ganado este domingo por 1-2 al Celta de Vigo en un partido disputado en el estadio Abanca Balaidos. El encuentro comenzó con un penalti a favor del Villarreal en el minuto 3, convertido por Georges Mikautadze tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. El Celta logró empatar en el minuto 30 gracias a un gol de Ferran Jutgla, asistido por Williot Swedberg. Sin embargo, Mikautadze volvió a adelantar al Villarreal en el minuto 54, esta vez con una asistencia de Santi Comesana. A pesar de que el Celta dominó en posesión y remates, no logró revertir el marcador. Mikautadze fue el jugador más destacado en el ataque del Villarreal, siendo determinante en la victoria de su equipo.

Con este resultado, el Villarreal suma 21 puntos y se sitúa en la sexta posición, asegurando provisionalmente un puesto en la Conference League, aunque con un partido más que el Athletic Bilbao y el Sevilla, que tienen 19 puntos. Por su parte, el Celta de Vigo se mantiene con 13 puntos, ocupando la decimoquinta posición, aún fuera de la zona de descenso. Con 24 jornadas por disputar, el Villarreal todavía tiene opciones de mejorar su clasificación, mientras que el Celta deberá seguir luchando para alejarse de los puestos peligrosos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - VILLAREAL 2 (1-1, al descanso).

-EQUIPOS

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Sebastian Caceres, Marcos Alonso; Javi Rueda (Hugo Burcio, min.67), Andres Antanon (Iago Aspas, min.71), Javi Galan, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez (Jones El-Abdellaoui, min.82), Williot Swedberg (Borja Iglesias, min.82), Ferran Jutgla (Pablo Duran, min.66).VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Logan Costa, Renato Veiga (Santiago Mourino, min.51), Carlos Romero; Carlos Macia, Pape Gueye, Santi Comesana (Sergi Cardona, min.74); Tajon Buchanan (Gerard Moreno, min.86), Tani Oluwaseyi (Ayoze Perez, min.86), Georges Mikautadze (Alberto Moleiro, min.74).

-GOLES

0-1, min.3: Georges Mikautadze, de penalti.1-1, min.30: Ferran Jutgla (Williot Swedberg) .1-2, min.54: Georges Mikautadze (Santi Comesana) .

-ÁRBITRO

Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Judit Romano, en el VAR: Raul Gonzalez y Valentin Pizarro. Amonestó a Marcos Alonso (min.90+5), por parte de CELTA DE VIGO. Amonestó a Santi Comesana (min.10), Georges Mikautadze (min.34), Pape Gueye (min.71), Santiago Mourino (min.76), Carlos Macia (min.84), Ayoze Perez (min.90+1), por parte de VILLAREAL.

-INCIDENCIAS VAR

Min.2: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Villarreal.Min.3: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Villarreal.

-ESTADIO

Abanca Balaidos (19,404 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Celta de Vigo Villareal Goles 1 2 Remates Fuera 4 2 Remates 12 5 Pases Totales 616 434 Corners 3 2 Faltas 14 15 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 1 6 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 134 77 Ataques Peligrosos 77 22 Centros 11 3 Saques de Banda 22 12 Saques de Portería 1 5 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 17 Paradas 0 2 Contra Golpes 0 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 39 14 2 Champions Atlético 34 14 3 Champions Real Madrid 33 14 4 Champions Betis 27 14 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Racing 20 14 10 Permanencia Villarreal 18 14 15 Permanencia Celta 13 14 18 Descenso Getafe 12 13 19 Descenso Elche 11 14 20 Descenso Malaga 5 14

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