Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 29 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Villarreal ha ganado este domingo por 1-2 al Celta de Vigo en un partido disputado en el estadio Abanca Balaidos. El encuentro comenzó con un penalti a favor del Villarreal en el minuto 3, convertido por Georges Mikautadze tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. El Celta logró empatar en el minuto 30 gracias a un gol de Ferran Jutgla, asistido por Williot Swedberg. Sin embargo, Mikautadze volvió a adelantar al Villarreal en el minuto 54, esta vez con una asistencia de Santi Comesana. A pesar de que el Celta dominó en posesión y remates, no logró revertir el marcador. Mikautadze fue el jugador más destacado en el ataque del Villarreal, siendo determinante en la victoria de su equipo.
Con este resultado, el Villarreal suma 21 puntos y se sitúa en la sexta posición, asegurando provisionalmente un puesto en la Conference League, aunque con un partido más que el Athletic Bilbao y el Sevilla, que tienen 19 puntos. Por su parte, el Celta de Vigo se mantiene con 13 puntos, ocupando la decimoquinta posición, aún fuera de la zona de descenso. Con 24 jornadas por disputar, el Villarreal todavía tiene opciones de mejorar su clasificación, mientras que el Celta deberá seguir luchando para alejarse de los puestos peligrosos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - VILLAREAL 2 (1-1, al descanso).
-EQUIPOS
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Sebastian Caceres, Marcos Alonso; Javi Rueda (Hugo Burcio, min.67), Andres Antanon (Iago Aspas, min.71), Javi Galan, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez (Jones El-Abdellaoui, min.82), Williot Swedberg (Borja Iglesias, min.82), Ferran Jutgla (Pablo Duran, min.66).
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Logan Costa, Renato Veiga (Santiago Mourino, min.51), Carlos Romero; Carlos Macia, Pape Gueye, Santi Comesana (Sergi Cardona, min.74); Tajon Buchanan (Gerard Moreno, min.86), Tani Oluwaseyi (Ayoze Perez, min.86), Georges Mikautadze (Alberto Moleiro, min.74).
-GOLES
0-1, min.3: Georges Mikautadze, de penalti.
1-1, min.30: Ferran Jutgla (Williot Swedberg) .
1-2, min.54: Georges Mikautadze (Santi Comesana) .
-ÁRBITRO
Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Judit Romano, en el VAR: Raul Gonzalez y Valentin Pizarro. Amonestó a Marcos Alonso (min.90+5), por parte de CELTA DE VIGO. Amonestó a Santi Comesana (min.10), Georges Mikautadze (min.34), Pape Gueye (min.71), Santiago Mourino (min.76), Carlos Macia (min.84), Ayoze Perez (min.90+1), por parte de VILLAREAL.
-INCIDENCIAS VAR
Min.2: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Villarreal.
Min.3: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Villarreal.
-ESTADIO
Abanca Balaidos (19,404 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Celta de Vigo
| Villareal
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 2
|Remates
| 12
| 5
|Pases Totales
| 616
| 434
|Corners
| 3
| 2
|Faltas
| 14
| 15
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 6
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 134
| 77
|Ataques Peligrosos
| 77
| 22
|Centros
| 11
| 3
|Saques de Banda
| 22
| 12
|Saques de Portería
| 1
| 5
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 17
|Paradas
| 0
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 39
| 14
|2
| Champions
| Atlético
| 34
| 14
|3
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 14
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 14
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Racing
| 20
| 14
|10
| Permanencia
| Villarreal
| 18
| 14
|15
| Permanencia
| Celta
| 13
| 14
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 14
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 14
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| Celta
| 1-2
| Villarreal
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| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
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| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|23/04/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Villarreal
|26/08/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 4-3
| Celta
Últimos Resultados de Celta de Vigo
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|29/11/2026
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| 1-2
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| 2-1
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| Celta
| 0-0
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| Rayo
| 3-0
| Celta
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
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| Villarreal
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| 2-0
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