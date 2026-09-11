Coco Gauff 1 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de septiembre de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a la final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Coco Gauff por 3-6, 6-4, 6-4 en 2 horas y 8 minutos. En el primer set, Coco Gauff logró un 'break' crucial en el sexto juego para tomar la delantera y eventualmente cerrar el set 6-3. Elena Rybakina respondió en el segundo set, rompiendo el servicio de Gauff en el cuarto juego y manteniendo su ventaja para ganar 6-4. En el tercer set, Rybakina logró dos 'breaks', en el octavo y décimo juegos, para asegurar la victoria 6-4. En cuanto a las estadísticas de servicio, Rybakina tuvo un 1st Serve Percentage del 55% y ganó el 67% de sus puntos de servicio, mientras que Gauff tuvo un 1st Serve Percentage del 58% y ganó el 61% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



