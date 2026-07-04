Colombia 1 - 0 Ghana | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Colombia 1 - 0 Ghana: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

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Colombia ha ganado este martes por 1-0 a Ghana en el Kansas City Stadium, en un encuentro donde los sudamericanos mostraron un dominio claro en la posesión y en las oportunidades de gol. El único tanto del partido fue anotado por Jhon Arias en el minuto 14, tras una asistencia de Luis Suárez. El equipo colombiano fue el más participativo en ataque, con un total de 20 remates y un 61% de posesión del balón, destacando la actuación de Jhon Arias como uno de los jugadores más activos. Por su parte, Ghana intentó reaccionar, pero no logró concretar sus oportunidades, a pesar de realizar 8 remates. El partido también estuvo marcado por un momento de tensión en el minuto 57, cuando el VAR revisó un posible gol para Colombia, aunque finalmente no se tomó ninguna medida adicional.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: COLOMBIA 1 - GHANA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jhon Arias (Juan Quintero, min.72), Jefferson Lerma; James Rodriguez (Richard Rios, min.46), Jhon Cordoba (Luis Suarez, min.8), Luis Diaz (Jaminton Campaz, min.90).



GHANA: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya (Alidu Seidu, min.13), Derrick Luckassen, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi (Prince Adu, min.79), Kwasi Sibo (Elisha Owusu, min.62); Inaki Williams (Abdul Fatawu, min.62), Jordan Ayew (Ernest Nuamah, min.79), Antoine Semenyo.



--GOLES.

1-0, min.14: Jhon Arias (Luis Suarez) .





--ÁRBITRO.

Clement Turpin, asistido en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, en el VAR: Jerome Brisard y Willy Delajod. Amonestó a Jhon Arias (min.12), Richard Rios (min.78), por parte de COLOMBIA. Amonestó a Caleb Yirenkyi (min.49), Abdul Fatawu (min.66), Alidu Seidu (min.76), por parte de GHANA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.57: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Colombia.



Min.57: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.





--ESTADIO.

Kansas City Stadium (69,045 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Colombia Ghana Goles 1 0 Remates Fuera 8 3 Remates 20 8 Pases Totales 575 387 Corners 3 2 Faltas 14 10 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 4 5 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 85 76 Ataques Peligrosos 33 29 Centros 13 13 Saques de Banda 15 16 Saques de Portería 9 12 Tratamientos 1 6 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 10 16 Paradas 0 7 Contra Golpes 4 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Colombia 1-0 Ghana









-Últimos Resultados de Colombia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Colombia 1-0 Ghana 28/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 0-0 Portugal 24/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 1-0 DR Congo 18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia









-Últimos Resultados de Ghana.

