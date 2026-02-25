Cristina Bucsa 2 - 0 Donna Vekic: resumen y estadísticas del partido de Merida Open Akron (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de febrero de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a los octavos de final del torneo Merida Open Akron, de categoría WTA 500, y que se disputa en pista dura, tras ganar a la croata Donna Vekic (6-3, 6-2) en un partido que se desarrolló en dos sets. En el primer set, Bucsa y Vekic intercambiaron varios 'breaks', pero fue Bucsa quien logró imponerse con un marcador de 6-3, destacando por su capacidad para romper el servicio de su oponente en momentos clave. El segundo set siguió un patrón similar, con Bucsa rompiendo el servicio de Vekic en varias ocasiones y manteniendo el suyo cuando fue necesario, cerrando el set con un 6-2. Las estadísticas de saque de Cristina Bucsa fueron destacables, logrando un 59% de efectividad en su primer servicio y ganando el 51% de los puntos jugados en su servicio, lo que le permitió dominar el partido y avanzar a la siguiente ronda del torneo que se celebra en el Yucatan Country Club en Merida, México.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###