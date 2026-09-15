Cristina Bucsa 2 - 0 Panna Udvardy: resumen y estadísticas del partido de Guadalajara Open Akron (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de septiembre de 2026.





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La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a los cuartos de final del torneo Guadalajara Open Akron, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la húngara Panna Udvardy por 6-4, 6-4 en 1 hora y 34 minutos. En el primer set, hubo un total de seis breaks. Bucsa rompió el servicio de Udvardy en tres ocasiones, mientras que Udvardy logró dos breaks. Bucsa mantuvo su servicio en los juegos 4, 6, 8 y 10, cerrando el set con un 6-4 a su favor. En el segundo set, ambos jugadoras mantuvieron su servicio hasta el 8º juego. Bucsa rompió el servicio de Udvardy en el 9º juego y luego mantuvo su servicio en el 10º para cerrar el set y el partido con otro 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Bucsa tuvo un 1st Serve Percentage de 55% y ganó el 67% de sus puntos de servicio totales. Además, Bucsa no concedió ningún set, ganando por la vía rápida.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



