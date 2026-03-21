Damir Dzumhur 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al bosnio Damir Dzumhur (6-3, 6-0) en un partido que destacó por la solidez en el servicio y la efectividad en los puntos de break de Sinner. Durante el encuentro, Sinner mostró una notable eficacia en su servicio, logrando un 64% en el porcentaje de primeros servicios, con 9 aces a su favor. Además, su capacidad para capitalizar las oportunidades se reflejó en la conversión de 3 break points. En contraste, Dzumhur, pese a su esfuerzo, no logró imponer condiciones, reflejándose en su 66% de primeros servicios y la obtención de solo 3 juegos a lo largo del partido. La actuación de Sinner fue decisiva, dominando en los momentos clave y mostrando una superioridad que le permitió avanzar a la siguiente ronda del torneo con confianza.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###