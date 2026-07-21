Daniel Merida Aguilar 1 - 2 Kyrian Jacquet: resumen y estadísticas del partido de Estoril Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de julio de 2026.
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El tenista francés Kyrian Jacquet ha avanzado a los octavos de final del torneo Estoril Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Daniel Merida Aguilar por 1-6, 6-1, 7-5 en 1 hora y 35 minutos.
**Resumen del partido:**
- **Set 1:** Daniel Merida Aguilar dominó el set al romper el servicio de Kyrian Jacquet en tres ocasiones, ganando 6-1. Jacquet no pudo mantener su servicio en los juegos 1, 3 y 7.
- **Set 2:** Kyrian Jacquet respondió con contundencia, rompiendo el servicio de Merida Aguilar en los juegos 1, 3 y 7, llevándose el set 6-1. Merida Aguilar solo pudo mantener su servicio en el juego 5.
- **Set 3:** Fue un set muy disputado. Ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el juego 9, donde Merida Aguilar rompió el servicio de Jacquet para ponerse 5-4. Sin embargo, Jacquet recuperó el break en el siguiente juego y finalmente ganó el set 7-5, rompiendo el servicio de Merida Aguilar en el juego 12.
**Estadísticas destacadas:**
- **Kyrian Jacquet:**
- 1st Serve Percentage: 57%
- Aces: 4
- Double Faults: 4
- Total Points Won: 78
- **Daniel Merida Aguilar:**
- 1st Serve Percentage: 60%
- Aces: 2
- Double Faults: 3
- Total Points Won: 77
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