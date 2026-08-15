Deportivo Alavés 3 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de agosto de 2026.

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El Deportivo Alavés ha ganado este sábado por 3-0 al Getafe en un partido que se disputó en el Estadio Mendizorroza. El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Kiko en el minuto 42, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. A partir de ahí, el conjunto local tomó la iniciativa, dominando en remates y posesión. Nahuel Tenaglia abrió el marcador en el minuto 73, seguido por Mariano Díaz en el 90(+1) y Mikel Rodríguez en el 90(+4), ambos asistidos por un participativo Mariano Díaz. Esta victoria coloca al Alavés en la primera posición con tres puntos, mientras que el Getafe, que no logró sobreponerse a la expulsión, se queda en la última posición con cero puntos tras un partido disputado.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.





-RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 3 - GETAFE 0 (0-0, al descanso)

-EQUIPOS

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez (Youssef Enriquez, min.65), Pablo Ibanez, Antonio Blanco (Ander Guevara, min.90+4), Denis Suarez (Mikel Rodriguez, min.57), Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.90+4); Antonio Martinez, Aitor Manas (Mariano Diaz, min.57).GETAFE: David Soria; Djene (Saba Sazonov, min.81), Abdelkabir Abqar, Zaid Abner Romero; Kiko, Ramon Terrats, Orel Mangala, Mario Martin (Alberto Risco, min.66), Davinchi (Enes Unal, min.46); Andres Garcia (Sebastian Boselli, min.81), Martin Satriano (Jean Ives Valou, min.73).

-GOLES

1-0, min.73: Nahuel Tenaglia (Mariano Diaz) .2-0, min.90(+1): Mariano Diaz.3-0, min.90(+4): Mikel Rodriguez (Mariano Diaz) .Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 44 .

-ÁRBITRO

Manuel Orellana, asistido en las bandas por Ivan Rios y Roberto Tejero, en el VAR: Carlos del Cerro y Alvaro Moreno. Amonestó a Denis Suarez (min.45+3), Abderrahman Rebbach (min.66), Antonio Blanco (min.85), Mariano Diaz (min.90+2), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Davinchi (min.10), Mario Martin (min.23), Djene (min.76), y, además expulsó con tarjeta roja Kiko (min.42), por parte de GETAFE.

-INCIDENCIAS VAR

Min.41: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Getafe.Min.42: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Kiko (Getafe) en lugar de amonestarlo.

-ESTADIO

Estadio Mendizorroza (13,923 espectadores)

Estadísticas del partido





Estadística

Deportivo Alavés

Getafe









Goles

3

0





Remates Fuera

7

2





Remates

18

6





Pases Totales

352

339





Corners

5

3





Faltas

16

13





Posesión

51%

49%





Tiros Bloqueados

3

2





Fueras de Juego

4

0





Tarjetas Amarillas

4

3





Tarjetas Rojas

0

1





Asistencias

2

0





Ataques

91

84





Ataques Peligrosos

37

35





Centros

12

12





Saques de Banda

18

13





Saques de Portería

4

7





Tratamientos

2

2





Sustituciones

5

5





Tiros de Falta

13

20





Paradas

2

5





Contra Golpes

1

1









Clasificación Actual





Posición

Zona

Equipo

Puntos

Partidos Jugados









1

Champions

Alavés

3

1





2

Champions

Athletic Bilbao

0

0





3

Champions

Atlético

0

0





4

Champions

Barcelona

0

0





5

Europa League

Celta

0

0





6

Conference League

Deportivo de A Coruna

0

0





18

Descenso

Valencia

0

0





19

Descenso

Villarreal

0

0





20

Descenso

Getafe

0

1









Últimos enfrentamientos directos





Fecha

Competición

EquipoLocal

Resultado

EquipoVisitante









15/08/2026

LaLiga

Alavés

3-0

Getafe





08/02/2026

LaLiga

Alavés

0-2

Getafe





24/09/2025

LaLiga

Getafe

1-1

Alavés





09/02/2025

LaLiga

Alavés

0-1

Getafe





28/09/2024

LaLiga

Getafe

2-0

Alavés

















Últimos Resultados de Deportivo Alavés





Fecha

Competición

EquipoLocal

Resultado

EquipoVisitante









15/08/2026

LaLiga

Alavés

3-0

Getafe





23/05/2026

LaLiga

Alavés

1-2

Rayo





17/05/2026

LaLiga

Real Oviedo

0-1

Alavés





13/05/2026

LaLiga

Alavés

1-0

Barcelona





09/05/2026

LaLiga

Elche

1-1

Alavés

















Últimos Resultados de Getafe





Fecha

Competición

EquipoLocal

Resultado

EquipoVisitante









15/08/2026

LaLiga

Alavés

3-0

Getafe





23/05/2026

LaLiga

Getafe

1-0

Osasuna





17/05/2026

LaLiga

Elche

1-0

Getafe





13/05/2026

LaLiga

Getafe

3-1

Mallorca





10/05/2026

LaLiga

Real Oviedo

0-0

Getafe

















Próximos partidos de Deportivo Alavés





Fecha

Competición

EquipoLocal

EquipoVisitante









20/08/2026 21:00

LaLiga

Rayo

Alavés





28/08/2026 21:30

LaLiga

Alavés

Villarreal





06/09/2026 18:30

LaLiga

Alavés

Osasuna

















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