Deportivo Alavés 3 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de agosto de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Deportivo Alavés ha ganado este sábado por 3-0 al Getafe en un partido que se disputó en el Estadio Mendizorroza. El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Kiko en el minuto 42, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. A partir de ahí, el conjunto local tomó la iniciativa, dominando en remates y posesión. Nahuel Tenaglia abrió el marcador en el minuto 73, seguido por Mariano Díaz en el 90(+1) y Mikel Rodríguez en el 90(+4), ambos asistidos por un participativo Mariano Díaz. Esta victoria coloca al Alavés en la primera posición con tres puntos, mientras que el Getafe, que no logró sobreponerse a la expulsión, se queda en la última posición con cero puntos tras un partido disputado.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
-RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 3 - GETAFE 0 (0-0, al descanso)
-EQUIPOS
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez (Youssef Enriquez, min.65), Pablo Ibanez, Antonio Blanco (Ander Guevara, min.90+4), Denis Suarez (Mikel Rodriguez, min.57), Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.90+4); Antonio Martinez, Aitor Manas (Mariano Diaz, min.57).
GETAFE: David Soria; Djene (Saba Sazonov, min.81), Abdelkabir Abqar, Zaid Abner Romero; Kiko, Ramon Terrats, Orel Mangala, Mario Martin (Alberto Risco, min.66), Davinchi (Enes Unal, min.46); Andres Garcia (Sebastian Boselli, min.81), Martin Satriano (Jean Ives Valou, min.73).
-GOLES
1-0, min.73: Nahuel Tenaglia (Mariano Diaz) .
2-0, min.90(+1): Mariano Diaz.
3-0, min.90(+4): Mikel Rodriguez (Mariano Diaz) .
Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 44 .
-ÁRBITRO
Manuel Orellana, asistido en las bandas por Ivan Rios y Roberto Tejero, en el VAR: Carlos del Cerro y Alvaro Moreno. Amonestó a Denis Suarez (min.45+3), Abderrahman Rebbach (min.66), Antonio Blanco (min.85), Mariano Diaz (min.90+2), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Davinchi (min.10), Mario Martin (min.23), Djene (min.76), y, además expulsó con tarjeta roja Kiko (min.42), por parte de GETAFE.
-INCIDENCIAS VAR
Min.41: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Getafe.
Min.42: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Kiko (Getafe) en lugar de amonestarlo.
-ESTADIO
Estadio Mendizorroza (13,923 espectadores)
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Getafe
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 2
|Remates
| 18
| 6
|Pases Totales
| 352
| 339
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 16
| 13
|Posesión
| 51%
| 49%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 4
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 91
| 84
|Ataques Peligrosos
| 37
| 35
|Centros
| 12
| 12
|Saques de Banda
| 18
| 13
|Saques de Portería
| 4
| 7
|Tratamientos
| 2
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 20
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 1
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 3
| 1
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|3
| Champions
| Atlético
| 0
| 0
|4
| Champions
| Barcelona
| 0
| 0
|5
| Europa League
| Celta
| 0
| 0
|6
| Conference League
| Deportivo de A Coruna
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Valencia
| 0
| 0
|19
| Descenso
| Villarreal
| 0
| 0
|20
| Descenso
| Getafe
| 0
| 1
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|09/02/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Getafe
|28/09/2024
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Alavés
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
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| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
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|28/08/2026 21:30
| LaLiga
| Alavés
| Villarreal
|06/09/2026 18:30
| LaLiga
| Alavés
| Osasuna
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