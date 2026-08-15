Deportivo Alavés 3 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 15 agosto 2026 21:49
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Madrid, 15 de agosto de 2026.

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El Deportivo Alavés ha ganado este sábado por 3-0 al Getafe en un partido que se disputó en el Estadio Mendizorroza. El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Kiko en el minuto 42, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. A partir de ahí, el conjunto local tomó la iniciativa, dominando en remates y posesión. Nahuel Tenaglia abrió el marcador en el minuto 73, seguido por Mariano Díaz en el 90(+1) y Mikel Rodríguez en el 90(+4), ambos asistidos por un participativo Mariano Díaz. Esta victoria coloca al Alavés en la primera posición con tres puntos, mientras que el Getafe, que no logró sobreponerse a la expulsión, se queda en la última posición con cero puntos tras un partido disputado.


***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.

-RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 3 - GETAFE 0 (0-0, al descanso)



-EQUIPOS


DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez (Youssef Enriquez, min.65), Pablo Ibanez, Antonio Blanco (Ander Guevara, min.90+4), Denis Suarez (Mikel Rodriguez, min.57), Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.90+4); Antonio Martinez, Aitor Manas (Mariano Diaz, min.57).

GETAFE: David Soria; Djene (Saba Sazonov, min.81), Abdelkabir Abqar, Zaid Abner Romero; Kiko, Ramon Terrats, Orel Mangala, Mario Martin (Alberto Risco, min.66), Davinchi (Enes Unal, min.46); Andres Garcia (Sebastian Boselli, min.81), Martin Satriano (Jean Ives Valou, min.73).

-GOLES


1-0, min.73: Nahuel Tenaglia (Mariano Diaz) .
2-0, min.90(+1): Mariano Diaz.
3-0, min.90(+4): Mikel Rodriguez (Mariano Diaz) .
Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 44 .


-ÁRBITRO


Manuel Orellana, asistido en las bandas por Ivan Rios y Roberto Tejero, en el VAR: Carlos del Cerro y Alvaro Moreno. Amonestó a Denis Suarez (min.45+3), Abderrahman Rebbach (min.66), Antonio Blanco (min.85), Mariano Diaz (min.90+2), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Davinchi (min.10), Mario Martin (min.23), Djene (min.76), y, además expulsó con tarjeta roja Kiko (min.42), por parte de GETAFE.

-INCIDENCIAS VAR


Min.41: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Getafe.

Min.42: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Kiko (Getafe) en lugar de amonestarlo.


-ESTADIO


Estadio Mendizorroza (13,923 espectadores)


Estadísticas del partido


























































































































Estadística Deportivo Alavés Getafe
Goles 3 0
Remates Fuera 7 2
Remates 18 6
Pases Totales 352 339
Corners 5 3
Faltas 16 13
Posesión 51% 49%
Tiros Bloqueados 3 2
Fueras de Juego 4 0
Tarjetas Amarillas 4 3
Tarjetas Rojas 0 1
Asistencias 2 0
Ataques 91 84
Ataques Peligrosos 37 35
Centros 12 12
Saques de Banda 18 13
Saques de Portería 4 7
Tratamientos 2 2
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 13 20
Paradas 2 5
Contra Golpes 1 1





Clasificación Actual













































































Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Alavés 3 1
2 Champions Athletic Bilbao 0 0
3 Champions Atlético 0 0
4 Champions Barcelona 0 0
5 Europa League Celta 0 0
6 Conference League Deportivo de A Coruna 0 0
18 Descenso Valencia 0 0
19 Descenso Villarreal 0 0
20 Descenso Getafe 0 1




Últimos enfrentamientos directos



















































Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe
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09/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Getafe
28/09/2024 LaLiga Getafe 2-0 Alavés





Últimos Resultados de Deportivo Alavés



















































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15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe
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09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés





Últimos Resultados de Getafe



















































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15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe
23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna
17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe
13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca
10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe





Próximos partidos de Deportivo Alavés

































Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/08/2026 21:00 LaLiga Rayo Alavés
28/08/2026 21:30 LaLiga Alavés Villarreal
06/09/2026 18:30 LaLiga Alavés Osasuna





Próximos partidos de Getafe

































Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/08/2026 19:30 LaLiga Getafe Racing Santander
31/08/2026 19:30 LaLiga Osasuna Getafe
07/09/2026 19:00 LaLiga Getafe Celta


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