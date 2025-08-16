Deportivo Alavés 2 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 16 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en el Estadio Mendizorroza, el Deportivo Alavés se impuso por 2-1 ante el Levante, con una notable actuación que les permitió dominar la posesión del balón y liderar en remates. El equipo local abrió el marcador en el minuto 36 gracias a un gol de Antonio Martinez, asistido por Carles Alena, quien se destacó por su participación activa en el ataque. A pesar del esfuerzo del Levante por igualar el encuentro, que se materializó con el gol de Jeremy Toljan en el minuto 68, Nahuel Tenaglia selló la victoria para el Alavés con un gol en el tiempo añadido, culminando así un partido donde el Alavés mostró superioridad en aspectos clave como los remates fuera, los corners y la posesión del balón.

Este resultado coloca al Deportivo Alavés en una posición favorable al inicio de la competición, sumando tres puntos importantes que reflejan su dominio en el campo. A pesar de la derrota, el Levante buscó oportunidades, pero no logró superar la solidez del Alavés, que aprovechó sus momentos clave para asegurar la victoria. La única tarjeta amarilla del partido fue para Manuel Sanchez del Levante en el minuto 9, en un encuentro que no requirió intervenciones significativas del VAR, manteniendo el flujo del juego y las decisiones arbitrales sin alteraciones.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - LEVANTE 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Jonny Otto, Victor Parada (Youssef Enriquez, min.90+1); Antonio Blanco, Carlos Vicente (Calebe, min.86), Pablo Ibanez (Mariano Diaz, min.77), Carles Alena (Ander Guevara, min.90+1); Jon Guridi (Abderrahman Rebbach, min.78), Antonio Martinez.



LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez (Diego Pampin, min.79); Victor Garcia (Jose Luis Morales, min.54), Oriol Rey, Pablo Martinez (Matias Moreno, min.85), Roger Brugue (Carlos Alvarez, min.85), Ivan Romero (Sergio Lozano, min.79).



--GOLES.

1-0, min.36: Antonio Martinez (Carles Alena) .

1-1, min.68: Jeremy Toljan.

2-1, min.90(+2): Nahuel Tenaglia.





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Carlos del Cerro y Alejandro Quintero. por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Manuel Sanchez (min.9), por parte del LEVANTE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Levante Goles 2 1 Remates Fuera 5 1 Remates 11 4 Pases Totales 226 133 Corners 10 1 Faltas 14 13 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 1 0 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 60 34 Ataques Peligrosos 30 16 Centros 12 1 Saques de Banda 13 12 Saques de Portería 4 11 Tratamientos 3 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 15 Paradas 2 3 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 3 1 2 Champions Rayo 3 1 3 Champions Villarreal 3 1 4 Champions Alavés 3 1 5 Champions Real Sociedad 1 1 6 Europa League Valencia 1 1 7 Europa League Athletic Bilbao 0 0 8 Conference League Atlético 0 0 17 Permanencia Levante 0 1 18 Descenso Girona 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 17/06/2023 LaLiga2 Playoff Levante 0-1 Alavés 11/06/2023 LaLiga2 Playoff Alavés 0-0 Levante 29/04/2023 LaLiga2 Levante 2-0 Alavés









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Alavés 14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia 11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 01/06/2025 LaLiga Levante 1-0 Eibar 25/05/2025 LaLiga Burgos CF 2-3 Levante 16/05/2025 LaLiga Albacete 0-1 Levante 10/05/2025 LaLiga Levante 3-1 Elche









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/08/2025 21:30 LaLiga Betis Alavés 30/08/2025 17:00 LaLiga Alavés Atlético 14/09/2025 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Alavés









-Próximos partidos del Levante.

