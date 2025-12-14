Deportivo Alavés 1 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 1 - 2 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 14 de diciembre de 2025.

En el Estadio Mendizorroza, el Real Madrid se impuso por 2-1 al Deportivo Alavés en un encuentro marcado por la intervención del VAR y una mayor posesión del balón por parte del equipo local. Los goles de Kylian Mbappe y Rodrygo, asistidos respectivamente por Jude Bellingham y Vinicius Junior, establecieron la diferencia a favor de los visitantes, mientras que Carlos Vicente, con asistencia de Antonio Blanco, marcó para el Alavés. A pesar de tener menos posesión, el Real Madrid fue más efectivo en ataque, generando un mayor número de remates y aprovechando sus oportunidades. El VAR jugó un papel crucial en el partido, interviniendo en varias ocasiones sin cambiar la decisión inicial del árbitro, excepto en el minuto 69, donde después de una revisión, se concedió un gol a favor del Deportivo Alavés, alterando el marcador. Este uso del VAR demuestra su impacto en la confirmación de decisiones críticas durante el juego. El Real Madrid, con esta victoria, se mantiene en la lucha por la cima de la clasificación, mientras que el Deportivo Alavés lucha por alejarse de las posiciones de descenso, reflejando la importancia de cada punto en juego en esta etapa de la competición.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - REAL MADRID 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada (Youssef Enriquez, min.89); Antonio Blanco, Calebe (Carlos Vicente, min.68), Pablo Ibanez (Antonio Martinez, min.67), Denis Suarez (Ander Guevara, min.83), Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.67), Lucas Boye.



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Antonio Ruediger, Federico Valverde, Raul Asencio, Victor Valdepenas (Dean Huijsen, min.78); Aurelien Tchouameni, Rodrygo (Brahim Diaz, min.83), Arda Guler (Gonzalo Garcia, min.78), Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Franco Mastantuono, min.89).



--GOLES.

0-1, min.24: Kylian Mbappe (Jude Bellingham) .

1-1, min.69: Carlos Vicente (Antonio Blanco) .

1-2, min.76: Rodrygo (Vinicius Junior) .





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Pablo Gonzalez y Jose Luis Guzman. Amonestó a Victor Parada (min.6), Abderrahman Rebbach (min.87), Ander Guevara (min.90+3), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Vinicius Junior (min.80), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.27: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.



Min.28: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.45: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.



Min.45: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.48: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.



Min.48: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.68: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Deportivo Alavés.



Min.87: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Madrid.



Min.87: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.69: ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para Deportivo Alavés.





--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza (19,290 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Real Madrid Goles 1 2 Remates Fuera 3 5 Remates 7 13 Pases Totales 481 461 Corners 5 7 Faltas 12 13 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 87 95 Ataques Peligrosos 56 38 Centros 20 8 Saques de Banda 23 12 Saques de Portería 11 7 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 13 15 Paradas 4 1 Contra Golpes 0 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 43 17 2 Champions Real Madrid 39 17 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 34 17 5 Europa League Espanyol 30 16 6 Conference League Betis 24 15 12 Permanencia Alavés 18 16 18 Descenso Girona 15 16 19 Descenso Real Oviedo 10 16 20 Descenso Levante 9 15



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 13/04/2025 LaLiga Alavés 0-1 Real Madrid 24/09/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Alavés 14/05/2024 LaLiga Real Madrid 5-0 Alavés 21/12/2023 LaLiga Alavés 0-1 Real Madrid









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/12/2025 18:30 LaLiga Osasuna Alavés 04/01/2026 18:30 LaLiga Alavés Real Oviedo 11/01/2026 19:00 LaLiga Villarreal Alavés









-Próximos partidos del Real Madrid.

