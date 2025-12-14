Deportivo Alavés 1 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 1 - 2 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 14 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Mendizorroza, el Real Madrid se impuso por 2-1 al Deportivo Alavés en un encuentro marcado por la intervención del VAR y una mayor posesión del balón por parte del equipo local. Los goles de Kylian Mbappe y Rodrygo, asistidos respectivamente por Jude Bellingham y Vinicius Junior, establecieron la diferencia a favor de los visitantes, mientras que Carlos Vicente, con asistencia de Antonio Blanco, marcó para el Alavés. A pesar de tener menos posesión, el Real Madrid fue más efectivo en ataque, generando un mayor número de remates y aprovechando sus oportunidades.
El VAR jugó un papel crucial en el partido, interviniendo en varias ocasiones sin cambiar la decisión inicial del árbitro, excepto en el minuto 69, donde después de una revisión, se concedió un gol a favor del Deportivo Alavés, alterando el marcador. Este uso del VAR demuestra su impacto en la confirmación de decisiones críticas durante el juego. El Real Madrid, con esta victoria, se mantiene en la lucha por la cima de la clasificación, mientras que el Deportivo Alavés lucha por alejarse de las posiciones de descenso, reflejando la importancia de cada punto en juego en esta etapa de la competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - REAL MADRID 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada (Youssef Enriquez, min.89); Antonio Blanco, Calebe (Carlos Vicente, min.68), Pablo Ibanez (Antonio Martinez, min.67), Denis Suarez (Ander Guevara, min.83), Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.67), Lucas Boye.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Antonio Ruediger, Federico Valverde, Raul Asencio, Victor Valdepenas (Dean Huijsen, min.78); Aurelien Tchouameni, Rodrygo (Brahim Diaz, min.83), Arda Guler (Gonzalo Garcia, min.78), Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Franco Mastantuono, min.89).
--GOLES.
0-1, min.24: Kylian Mbappe (Jude Bellingham) .
1-1, min.69: Carlos Vicente (Antonio Blanco) .
1-2, min.76: Rodrygo (Vinicius Junior) .
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Pablo Gonzalez y Jose Luis Guzman. Amonestó a Victor Parada (min.6), Abderrahman Rebbach (min.87), Ander Guevara (min.90+3), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Vinicius Junior (min.80), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.27: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.
Min.28: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.45: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.
Min.45: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.48: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.
Min.48: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.68: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Deportivo Alavés.
Min.87: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Madrid.
Min.87: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.69: ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para Deportivo Alavés.
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (19,290 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Real Madrid
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 3
| 5
|Remates
| 7
| 13
|Pases Totales
| 481
| 461
|Corners
| 5
| 7
|Faltas
| 12
| 13
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 87
| 95
|Ataques Peligrosos
| 56
| 38
|Centros
| 20
| 8
|Saques de Banda
| 23
| 12
|Saques de Portería
| 11
| 7
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 13
| 15
|Paradas
| 4
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 43
| 17
|2
| Champions
| Real Madrid
| 39
| 17
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 34
| 17
|5
| Europa League
| Espanyol
| 30
| 16
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|12
| Permanencia
| Alavés
| 18
| 16
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 16
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 16
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|13/04/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Real Madrid
|24/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Alavés
|14/05/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-0
| Alavés
|21/12/2023
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/12/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Alavés
|04/01/2026 18:30
| LaLiga
| Alavés
| Real Oviedo
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Alavés
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Sevilla
|04/01/2026 16:15
| LaLiga
| Real Madrid
| Betis
|18/01/2026 19:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Levante