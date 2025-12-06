Deportivo Alavés 1 - 0 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 1 - 0 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 6 de diciembre de 2025.

En el Estadio Mendizorroza, el Deportivo Alavés logró una victoria crucial por 1-0 frente a la Real Sociedad, marcador que se decidió justo antes del descanso gracias a un penalti convertido por Lucas Boye. Este penal fue otorgado tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro, marcando un momento decisivo en el encuentro. La Real Sociedad, a pesar de tener una mayor posesión del balón del 62% y generar más remates fuera, no logró concretar sus oportunidades, mientras que el Alavés supo aprovechar su momento clave para asegurar los tres puntos. El partido estuvo marcado por la intensidad y la disputa en el medio campo, con ambos equipos buscando tomar la iniciativa. La Real Sociedad intentó responder tras el gol, pero se encontró con una sólida defensa del Alavés y un portero en estado de gracia que mantuvo su portería a cero. A pesar de los esfuerzos por igualar el marcador, el equipo visitante no pudo superar la barrera defensiva del Alavés, que se mostró eficaz en su juego y estrategia, asegurando una victoria que les permite sumar puntos importantes para alejarse de las posiciones de descenso, mientras que la Real Sociedad deberá reflexionar sobre su efectividad ofensiva de cara a los próximos encuentros.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - REAL SOCIEDAD 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.76), Ander Guevara (Carlos Protesoni, min.76), Calebe (Carlos Vicente, min.51), Pablo Ibanez, Denis Suarez (Youssef Enriquez, min.90+3), Lucas Boye.



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Aritz Elustondo (Duje Caleta-Car, min.56); Takefusa Kubo (Jon Karrikaburu, min.78), Jon Gorrotxategi (Arsen Zakharyan, min.78), Carlos Soler (Mikel Goti, min.87), Goncalo Guedes; Umar Sadiq (Ander Barrenetxea, min.56), Brais Mendez.



--GOLES.

1-0, min.45(+4): Lucas Boye, de penalti.





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Ruben Avalos. Amonestó a Ander Guevara (min.62), Nahuel Tenaglia (min.69), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Jon Gorrotxategi (min.29), Jon Aramburu (min.39), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45(+2) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.



Min.45(+3) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Deportivo Alavés.





--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza (18,136 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Real Sociedad Goles 1 0 Remates Fuera 5 7 Remates 12 10 Corners 5 8 Faltas 20 16 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Centros 13 13 Saques de Banda 17 15 Saques de Portería 10 13 Tratamientos 1 3 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 16 21 Paradas 1 2 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 37 15 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 15 5 Europa League Betis 24 14 6 Conference League Espanyol 24 14 9 Permanencia Alavés 18 15 12 Permanencia Real Sociedad 16 15 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 23/04/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 28/08/2024 LaLiga Real Sociedad 1-2 Alavés 31/03/2024 LaLiga Alavés 0-1 Real Sociedad 02/01/2024 LaLiga Real Sociedad 1-1 Alavés









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/12/2025 21:00 LaLiga Alavés Real Madrid 20/12/2025 18:30 LaLiga Osasuna Alavés 04/01/2026 18:30 LaLiga Alavés Real Oviedo









-Próximos partidos del Real Sociedad.

