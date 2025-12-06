Deportivo Alavés 1 - 0 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 1 - 0 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 6 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Mendizorroza, el Deportivo Alavés logró una victoria crucial por 1-0 frente a la Real Sociedad, marcador que se decidió justo antes del descanso gracias a un penalti convertido por Lucas Boye. Este penal fue otorgado tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro, marcando un momento decisivo en el encuentro. La Real Sociedad, a pesar de tener una mayor posesión del balón del 62% y generar más remates fuera, no logró concretar sus oportunidades, mientras que el Alavés supo aprovechar su momento clave para asegurar los tres puntos.
El partido estuvo marcado por la intensidad y la disputa en el medio campo, con ambos equipos buscando tomar la iniciativa. La Real Sociedad intentó responder tras el gol, pero se encontró con una sólida defensa del Alavés y un portero en estado de gracia que mantuvo su portería a cero. A pesar de los esfuerzos por igualar el marcador, el equipo visitante no pudo superar la barrera defensiva del Alavés, que se mostró eficaz en su juego y estrategia, asegurando una victoria que les permite sumar puntos importantes para alejarse de las posiciones de descenso, mientras que la Real Sociedad deberá reflexionar sobre su efectividad ofensiva de cara a los próximos encuentros.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - REAL SOCIEDAD 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.76), Ander Guevara (Carlos Protesoni, min.76), Calebe (Carlos Vicente, min.51), Pablo Ibanez, Denis Suarez (Youssef Enriquez, min.90+3), Lucas Boye.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Aritz Elustondo (Duje Caleta-Car, min.56); Takefusa Kubo (Jon Karrikaburu, min.78), Jon Gorrotxategi (Arsen Zakharyan, min.78), Carlos Soler (Mikel Goti, min.87), Goncalo Guedes; Umar Sadiq (Ander Barrenetxea, min.56), Brais Mendez.
--GOLES.
1-0, min.45(+4): Lucas Boye, de penalti.
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Ruben Avalos. Amonestó a Ander Guevara (min.62), Nahuel Tenaglia (min.69), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Jon Gorrotxategi (min.29), Jon Aramburu (min.39), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.45(+2) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.
Min.45(+3) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Deportivo Alavés.
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (18,136 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Real Sociedad
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 7
|Remates
| 12
| 10
|Corners
| 5
| 8
|Faltas
| 20
| 16
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Centros
| 13
| 13
|Saques de Banda
| 17
| 15
|Saques de Portería
| 10
| 13
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 21
|Paradas
| 1
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 37
| 15
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 15
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 15
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 14
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|9
| Permanencia
| Alavés
| 18
| 15
|12
| Permanencia
| Real Sociedad
| 16
| 15
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 14
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|23/04/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|28/08/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Alavés
|31/03/2024
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Real Sociedad
|02/01/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/12/2025 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Real Madrid
|20/12/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Alavés
|04/01/2026 18:30
| LaLiga
| Alavés
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Girona
|20/12/2025 16:15
| LaLiga
| Levante
| Real Sociedad
|04/01/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Atlético