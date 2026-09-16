Deportivo 0 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 16 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Sevilla ha ganado este miércoles por 0-1 al Deportivo de A Coruña en un partido disputado en el estadio Abanca-Riazor. El único gol del encuentro llegó en el minuto 52, obra de Miguel Ángel Sierra, quien aprovechó una de las pocas oportunidades claras que tuvo el conjunto andaluz. A pesar de que el Deportivo tuvo más posesión de balón, con un 54%, y realizó más pases, el Sevilla fue más efectivo en ataque, registrando un total de 11 remates. El partido estuvo marcado por la expulsión de Angelino en el minuto 59, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro de mostrarle solo una tarjeta amarilla. Esta expulsión condicionó al equipo local, que no pudo igualar el marcador. En el ataque, Miguel Ángel Sierra fue el jugador más participativo para el Sevilla.
Con esta victoria, el Sevilla se mantiene en la cuarta posición con 13 puntos, igualado con el Atlético de Madrid, pero con un partido más. El Deportivo, por su parte, queda en la séptima posición con 9 puntos tras seis jornadas disputadas. A falta de 32 jornadas por jugarse, el Sevilla se mantiene en la lucha por los puestos de Champions, mientras que el Deportivo deberá mejorar sus resultados para aspirar a las competiciones europeas. El Barcelona lidera la tabla con 15 puntos y un partido menos, lo que le da una ligera ventaja en la carrera por el título de LaLiga. Por otro lado, el Elche y el Villarreal ocupan las últimas posiciones, ambos con solo 2 puntos, y deberán sumar pronto para evitar el descenso.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: DEPORTIVO 0 - SEVILLA 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Jose Gimenez (Zakaria Eddahchouri, min.84), Miguel Loureiro, Angelino; Riki Rodriguez (Mario Soriano, min.57), Luismi Cruz (Giacomo Quagliata, min.61), Yeremay Hernandez (Jonathan Asp, min.57), Lorenzo Amatucci; Bil Nsongo (Adama Traore, min.46), Pierre-Emerick Aubameyang.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra (Robbie Ure, min.90+1), Jon Guridi (Giorgi Kochorashvili, min.81), Felix Correia (Julio Diaz, min.81), Youssouf Fofana, Lucas Stassin (Isaac Romero, min.76).
-GOLES
0-1, min.52: Miguel Angel Sierra.
-ÁRBITRO
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Guillermo Cuadra y Carlos Muniz. Amonestó a Lorenzo Amatucci (min.77), y, además expulsó con tarjeta roja Angelino (min.59), por parte de DEPORTIVO. Amonestó a Kike Salas (min.65), Jon Guridi (min.80), Isaac Romero (min.90+4), Juan Iglesias (min.90+6), por parte de SEVILLA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.58: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Angelino (Deportivo).
Min.59: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Deportivo.
Min.59: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Angelino (Deportivo) en lugar de amonestarlo.
-ESTADIO
Abanca-Riazor
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo
| Sevilla
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 1
| 3
|Remates
| 4
| 11
|Pases Totales
| 498
| 444
|Corners
| 4
| 4
|Faltas
| 15
| 16
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 4
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 82
| 148
|Ataques Peligrosos
| 43
| 54
|Centros
| 14
| 20
|Saques de Banda
| 28
| 17
|Saques de Portería
| 4
| 3
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 16
| 15
|Paradas
| 5
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|4
| Champions
| Sevilla
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Betis
| 12
| 5
|6
| Conference League
| Alavés
| 10
| 6
|7
| Permanencia
| Deportivo
| 9
| 6
|18
| Descenso
| Malaga
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Elche
| 2
| 6
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| Deportivo
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| Sevilla
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| EquipoVisitante
|16/09/2026
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| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
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| 1-1
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| 2-3
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| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo
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| Sevilla
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| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
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| 1-3
| Atlético
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
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