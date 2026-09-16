Deportivo 0 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.

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El Sevilla ha ganado este miércoles por 0-1 al Deportivo de A Coruña en un partido disputado en el estadio Abanca-Riazor. El único gol del encuentro llegó en el minuto 52, obra de Miguel Ángel Sierra, quien aprovechó una de las pocas oportunidades claras que tuvo el conjunto andaluz. A pesar de que el Deportivo tuvo más posesión de balón, con un 54%, y realizó más pases, el Sevilla fue más efectivo en ataque, registrando un total de 11 remates. El partido estuvo marcado por la expulsión de Angelino en el minuto 59, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro de mostrarle solo una tarjeta amarilla. Esta expulsión condicionó al equipo local, que no pudo igualar el marcador. En el ataque, Miguel Ángel Sierra fue el jugador más participativo para el Sevilla.

Con esta victoria, el Sevilla se mantiene en la cuarta posición con 13 puntos, igualado con el Atlético de Madrid, pero con un partido más. El Deportivo, por su parte, queda en la séptima posición con 9 puntos tras seis jornadas disputadas. A falta de 32 jornadas por jugarse, el Sevilla se mantiene en la lucha por los puestos de Champions, mientras que el Deportivo deberá mejorar sus resultados para aspirar a las competiciones europeas. El Barcelona lidera la tabla con 15 puntos y un partido menos, lo que le da una ligera ventaja en la carrera por el título de LaLiga. Por otro lado, el Elche y el Villarreal ocupan las últimas posiciones, ambos con solo 2 puntos, y deberán sumar pronto para evitar el descenso.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: DEPORTIVO 0 - SEVILLA 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Jose Gimenez (Zakaria Eddahchouri, min.84), Miguel Loureiro, Angelino; Riki Rodriguez (Mario Soriano, min.57), Luismi Cruz (Giacomo Quagliata, min.61), Yeremay Hernandez (Jonathan Asp, min.57), Lorenzo Amatucci; Bil Nsongo (Adama Traore, min.46), Pierre-Emerick Aubameyang.SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra (Robbie Ure, min.90+1), Jon Guridi (Giorgi Kochorashvili, min.81), Felix Correia (Julio Diaz, min.81), Youssouf Fofana, Lucas Stassin (Isaac Romero, min.76).

-GOLES

0-1, min.52: Miguel Angel Sierra.

-ÁRBITRO

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Guillermo Cuadra y Carlos Muniz. Amonestó a Lorenzo Amatucci (min.77), y, además expulsó con tarjeta roja Angelino (min.59), por parte de DEPORTIVO. Amonestó a Kike Salas (min.65), Jon Guridi (min.80), Isaac Romero (min.90+4), Juan Iglesias (min.90+6), por parte de SEVILLA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.58: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Angelino (Deportivo).Min.59: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Deportivo.Min.59: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Angelino (Deportivo) en lugar de amonestarlo.

-ESTADIO

Abanca-Riazor

Estadísticas del partido

Estadística Deportivo Sevilla Goles 0 1 Remates Fuera 1 3 Remates 4 11 Pases Totales 498 444 Corners 4 4 Faltas 15 16 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 0 2 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 1 4 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 0 Ataques 82 148 Ataques Peligrosos 43 54 Centros 14 20 Saques de Banda 28 17 Saques de Portería 4 3 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 16 15 Paradas 5 3 Contra Golpes 1 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 15 5 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Atlético 13 6 4 Champions Sevilla 13 6 5 Europa League Betis 12 5 6 Conference League Alavés 10 6 7 Permanencia Deportivo 9 6 18 Descenso Malaga 3 5 19 Descenso Villarreal 2 5 20 Descenso Elche 2 6

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