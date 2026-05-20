Edas Butvilas 0 - 2 Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Geneva Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de mayo de 2026.





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El tenista kazajo Alexander Bublik ha avanzado a los cuartos de final del torneo Geneva Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al lituano Edas Butvilas por 6-4, 6-3 en 1 hora y 21 minutos. En el primer set, Bublik logró un quiebre crucial en el décimo juego para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Bublik rompió el servicio de Butvilas en el cuarto juego, lo que le permitió tomar una ventaja decisiva y cerrar el set 6-3. Bublik tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando el 55% de los puntos totales en el partido.



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