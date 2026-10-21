Ekaterina Alexandrova 1 - 0 Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Ningbo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de octubre de 2026.





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Ekaterina Alexandrova ha avanzado a los cuartos de final del torneo Ningbo Open, de categoría WTA 500, que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-4 en un partido que finalizó por retiro de Kostyuk. En el primer set, Alexandrova rompió el servicio de Kostyuk en el primer juego, lo que le permitió tomar ventaja. Alexandrova mantuvo su servicio durante todo el set, logrando un total de 6 juegos ganados frente a los 4 de Kostyuk. No se disputó un segundo set debido al retiro de Kostyuk. En cuanto a las estadísticas de saque de Alexandrova, tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganó el 91% de los puntos jugados con su servicio y no cometió dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



