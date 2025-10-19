Elche 0 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 19 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Elche y el Athletic empataron a cero goles en un partido disputado en el Estadio Martínez Valero. El encuentro se caracterizó por un dominio territorial del conjunto local, que generó más ocasiones de peligro, aunque no lograron concretar ninguna de ellas. Por su parte, el Athletic se mostró sólido defensivamente y tuvo sus opciones a la contra, pero tampoco pudo perforar la meta rival. Cabe destacar la expulsión del entrenador del Elche, Eder Sarabia, en el minuto 39 por protestar. El jugador más participativo en ataque por parte del Elche fue Marc Aguado.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 0 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, Pedro Bigas, Leo Petrot (Adria Pedrosa, min.62); Alvaro Nunez (John Donald, min.89), Martim Neto, Aleix Febas, Marc Aguado (Rodrigo Mendoza, min.76), German Valera (Josan, min.89); Andre Silva, Rafa Mir.



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aymeric Laporte (Aitor Paredes, min.81), Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.68), Alex Berenguer, Oihan Sancet (Unai Gomez, min.58), Robert Navarro (Nico Williams, min.46), Gorka Guruzeta (Inaki Williams, min.46).



--GOLES.

Amarilla al banquillo, a Eder Sarabia del Elche en el minuto 39 .





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Adrian Cordero. Amonestó a Victor Chust (min.29), German Valera (min.44), por parte del ELCHE. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.61), Mikel Jauregizar (min.83), Daniel Vivian (min.90+5), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.28: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Athletic Bilbao.



Min.29: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (29,043 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Athletic de Bilbao Goles 0 0 Remates Fuera 4 2 Remates 15 4 Pases Totales 300 135 Corners 6 2 Faltas 13 18 Posesión 69% 31% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 3 3 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 65 45 Ataques Peligrosos 40 20 Centros 21 3 Saques de Banda 16 13 Saques de Portería 10 7 Tratamientos 0 2 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 21 16 Paradas 1 5 Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 22 9 2 Champions Real Madrid 21 8 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 7 Permanencia Elche 14 9 8 Permanencia Athletic Bilbao 14 9 18 Descenso Real Oviedo 6 9 19 Descenso Girona 6 9 20 Descenso Real Sociedad 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 28/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Elche









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/10/2025 16:15 LaLiga Espanyol Elche 02/11/2025 18:30 LaLiga Barcelona Elche 07/11/2025 21:00 LaLiga Elche Real Sociedad









-Próximos partidos del Athletic.

