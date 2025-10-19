Elche 0 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 19 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Elche y el Athletic empataron a cero goles en un partido disputado en el Estadio Martínez Valero. El encuentro se caracterizó por un dominio territorial del conjunto local, que generó más ocasiones de peligro, aunque no lograron concretar ninguna de ellas. Por su parte, el Athletic se mostró sólido defensivamente y tuvo sus opciones a la contra, pero tampoco pudo perforar la meta rival. Cabe destacar la expulsión del entrenador del Elche, Eder Sarabia, en el minuto 39 por protestar. El jugador más participativo en ataque por parte del Elche fue Marc Aguado.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ELCHE 0 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, Pedro Bigas, Leo Petrot (Adria Pedrosa, min.62); Alvaro Nunez (John Donald, min.89), Martim Neto, Aleix Febas, Marc Aguado (Rodrigo Mendoza, min.76), German Valera (Josan, min.89); Andre Silva, Rafa Mir.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aymeric Laporte (Aitor Paredes, min.81), Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.68), Alex Berenguer, Oihan Sancet (Unai Gomez, min.58), Robert Navarro (Nico Williams, min.46), Gorka Guruzeta (Inaki Williams, min.46).
--GOLES.
Amarilla al banquillo, a Eder Sarabia del Elche en el minuto 39 .
--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Adrian Cordero. Amonestó a Victor Chust (min.29), German Valera (min.44), por parte del ELCHE. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.61), Mikel Jauregizar (min.83), Daniel Vivian (min.90+5), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.28: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Athletic Bilbao.
Min.29: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero (29,043 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Elche
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 2
|Remates
| 15
| 4
|Pases Totales
| 300
| 135
|Corners
| 6
| 2
|Faltas
| 13
| 18
|Posesión
| 69%
| 31%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 65
| 45
|Ataques Peligrosos
| 40
| 20
|Centros
| 21
| 3
|Saques de Banda
| 16
| 13
|Saques de Portería
| 10
| 7
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 21
| 16
|Paradas
| 1
| 5
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|2
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|7
| Permanencia
| Elche
| 14
| 9
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 14
| 9
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|28/05/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/10/2025 16:15
| LaLiga
| Espanyol
| Elche
|02/11/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Elche
|07/11/2025 21:00
| LaLiga
| Elche
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/10/2025 18:45
| Champions
| Athletic Bilbao
| Qarabag FK
|25/10/2025 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Getafe
|01/11/2025 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Athletic Bilbao