Elche 2 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 2 - 1 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Martinez Valero, el Elche se impuso por 2-1 ante el Mallorca en un partido marcado por la intervención del VAR, que jugó un papel crucial en los momentos decisivos. El encuentro comenzó sin goles en la primera mitad, pero cobró vida en el segundo tiempo con un gol de Pablo Torre para el Mallorca en el minuto 58, asistido por Zito Luvumbo. El Elche respondió rápidamente con un gol de Rafa Mir en el minuto 62 y tomó la delantera con un tanto de Tete Morente en el minuto 71, asistido por German Valera. La revisión del VAR validó el gol del Elche en el minuto 64 y, más adelante, en el minuto 90, cambió la decisión del árbitro al otorgar un penalti a favor del Mallorca, el cual fue fallado por Vedat Muriqi.
El partido estuvo caracterizado por una posesión más equilibrada, con el Mallorca manteniendo un ligero dominio del balón del 53% contra el 47% del Elche. A pesar de la mayor posesión del Mallorca, el Elche fue efectivo en sus ataques, aprovechando sus oportunidades para asegurar la victoria. La actuación del VAR fue decisiva, especialmente al confirmar el gol del Elche y al señalar un penalti para el Mallorca, que finalmente no fue convertido. Este resultado deja al Elche con 29 puntos, luchando por alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Mallorca se queda con 28 puntos, en una situación complicada cerca de la zona de descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ELCHE 2 - MALLORCA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, Pedro Bigas, David Affengruber; Grady Diangana (Gonzalo Villar, min.64), Aleix Febas, Marc Aguado (Federico Redondo, min.79), German Valera (Adria Pedrosa, min.90+6), Tete Morente; Rafa Mir (Buba Sangare, min.79), Alvaro Rodriguez (Leo Petrot, min.90+5).
MALLORCA: Leo Roman; Antonio Sanchez (Justin-Noel Kalumba, min.89), Antonio Raillo, Toni Lato, Martin Valjent; Omar Mascarell, Zito Luvumbo (Manu Morlanes, min.65), Pablo Torre (Sergi Darder, min.65), Mateo Joseph, Samu, Vedat Muriqi.
--GOLES.
0-1, min.58: Pablo Torre (Zito Luvumbo) .
1-1, min.62: Rafa Mir.
2-1, min.71: Tete Morente (German Valera) .
Amarilla al banquillo, a Pablo Maffeo del Mallorca en el minuto 90 +4.
Penalty fallado por Vedat Muriqi del Mallorca en el minuto 90 (+2).
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Javier Iglesias y Jorge Figueroa. Amonestó a Victor Chust (min.29), Leo Petrot (min.90+8), por parte del ELCHE. Amonestó a Toni Lato (min.82), Antonio Raillo (min.90+3), por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.63: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Elche.
Min.90: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Mallorca.
Min.90: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Mallorca.
Min.64: META SIGUE VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Elche sigue siendo válido.
--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero (25,462 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Elche
| Mallorca
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 4
|Remates
| 13
| 10
|Corners
| 2
| 2
|Faltas
| 12
| 10
|Posesión
| 47%
| 53%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Centros
| 14
| 21
|Saques de Banda
| 17
| 15
|Saques de Portería
| 5
| 7
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 11
| 14
|Paradas
| 3
| 2
|Contra Golpes
| 3
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|16
| Permanencia
| Elche
| 29
| 29
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 23
| 28
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
|04/03/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/04/2026 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Elche
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Valencia
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Atlético
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/04/2026 16:15
| LaLiga
| Mallorca
| Real Madrid
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Rayo
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Valencia