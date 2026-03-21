Elche 2 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 2 - 1 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.

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En el Estadio Martinez Valero, el Elche se impuso por 2-1 ante el Mallorca en un partido marcado por la intervención del VAR, que jugó un papel crucial en los momentos decisivos. El encuentro comenzó sin goles en la primera mitad, pero cobró vida en el segundo tiempo con un gol de Pablo Torre para el Mallorca en el minuto 58, asistido por Zito Luvumbo. El Elche respondió rápidamente con un gol de Rafa Mir en el minuto 62 y tomó la delantera con un tanto de Tete Morente en el minuto 71, asistido por German Valera. La revisión del VAR validó el gol del Elche en el minuto 64 y, más adelante, en el minuto 90, cambió la decisión del árbitro al otorgar un penalti a favor del Mallorca, el cual fue fallado por Vedat Muriqi. El partido estuvo caracterizado por una posesión más equilibrada, con el Mallorca manteniendo un ligero dominio del balón del 53% contra el 47% del Elche. A pesar de la mayor posesión del Mallorca, el Elche fue efectivo en sus ataques, aprovechando sus oportunidades para asegurar la victoria. La actuación del VAR fue decisiva, especialmente al confirmar el gol del Elche y al señalar un penalti para el Mallorca, que finalmente no fue convertido. Este resultado deja al Elche con 29 puntos, luchando por alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Mallorca se queda con 28 puntos, en una situación complicada cerca de la zona de descenso.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 2 - MALLORCA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, Pedro Bigas, David Affengruber; Grady Diangana (Gonzalo Villar, min.64), Aleix Febas, Marc Aguado (Federico Redondo, min.79), German Valera (Adria Pedrosa, min.90+6), Tete Morente; Rafa Mir (Buba Sangare, min.79), Alvaro Rodriguez (Leo Petrot, min.90+5).



MALLORCA: Leo Roman; Antonio Sanchez (Justin-Noel Kalumba, min.89), Antonio Raillo, Toni Lato, Martin Valjent; Omar Mascarell, Zito Luvumbo (Manu Morlanes, min.65), Pablo Torre (Sergi Darder, min.65), Mateo Joseph, Samu, Vedat Muriqi.



--GOLES.

0-1, min.58: Pablo Torre (Zito Luvumbo) .

1-1, min.62: Rafa Mir.

2-1, min.71: Tete Morente (German Valera) .

Amarilla al banquillo, a Pablo Maffeo del Mallorca en el minuto 90 +4.

Penalty fallado por Vedat Muriqi del Mallorca en el minuto 90 (+2).





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Javier Iglesias y Jorge Figueroa. Amonestó a Victor Chust (min.29), Leo Petrot (min.90+8), por parte del ELCHE. Amonestó a Toni Lato (min.82), Antonio Raillo (min.90+3), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.63: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Elche.



Min.90: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Mallorca.



Min.90: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Mallorca.



Min.64: META SIGUE VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Elche sigue siendo válido.





--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (25,462 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Mallorca Goles 2 1 Remates Fuera 5 4 Remates 13 10 Corners 2 2 Faltas 12 10 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Centros 14 21 Saques de Banda 17 15 Saques de Portería 5 7 Tratamientos 3 0 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 11 14 Paradas 3 2 Contra Golpes 3 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 16 Permanencia Elche 29 29 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 23 28 20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 04/03/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Elche









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 03/04/2026 21:00 LaLiga Rayo Elche 12/04/2026 19:00 LaLiga Elche Valencia 22/04/2026 19:00 LaLiga Elche Atlético









-Próximos partidos del Mallorca.

