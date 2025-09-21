Elche 1 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 21 de septiembre de 2025.

El Elche se impuso este domingo al Real Oviedo por 1-0 en el Estadio Martinez Valero, con un solitario gol de Andre Silva en el minuto 9. Los locales dominaron el encuentro con una posesión del 62% y 15 remates por los 12 de los visitantes, mostrando un claro control del partido. Andre Silva fue el jugador más destacado en ataque, anotando el único tanto del encuentro y siendo fundamental para la victoria de su equipo.

Con esta victoria, el Elche se mantiene en la quinta posición de la tabla con 12 puntos, mientras que el Real Oviedo continúa en la zona baja de la clasificación con 3 puntos. El partido estuvo marcado por un juego intenso, con 10 faltas del Elche y 18 del Oviedo, y dos tarjetas amarillas para cada equipo, sin que ninguna incidencia llegara a modificar el marcador final.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 1 - OVIEDO 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas; Aleix Febas, Josan (Hector Fort, min.78), Rodrigo Mendoza (Marc Aguado, min.87), Martim Neto (Grady Diangana, min.72), German Valera (Leo Petrot, min.72); Andre Silva, Rafa Mir (Bambo Diaby, min.87).



OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.65), Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Leander Dendoncker, Kwasi Sibo (Alberto Reina, min.71), Haissem Hassan (Santi Cazorla, min.58), Luka Ilic (Alex Fores, min.71), Josip Brekalo (Ilyas Chaira, min.58), Jose Salomon Rondon.



--GOLES.

1-0, min.9: Andre Silva.





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Carlos del Cerro y Jorge Figueroa. Amonestó a Pedro Bigas (min.37), David Affengruber (min.38), por parte del ELCHE. Amonestó a Leander Dendoncker (min.59), Jose Salomon Rondon (min.66), por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Oviedo Goles 1 0 Remates Fuera 4 5 Remates 15 12 Pases Totales 320 156 Corners 3 3 Faltas 10 18 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 6 3 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 64 38 Ataques Peligrosos 36 17 Centros 12 9 Saques de Banda 9 20 Saques de Portería 7 7 Tratamientos 3 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 11 Paradas 4 4 Contra Golpes 5 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 15 5 2 Champions Barcelona 10 4 3 Champions Villarreal 10 5 4 Champions Espanyol 10 5 5 Europa League Elche 9 5 6 Conference League Betis 9 6 17 Permanencia Real Oviedo 3 5 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 2 5 20 Descenso Girona 1 5



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 14/03/2025 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Elche 24/11/2024 LaLiga2 Real Oviedo 0-4 Elche 05/04/2024 LaLiga2 Real Oviedo 2-0 Elche 15/12/2023 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Elche









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Real Oviedo 0-3 Real Madrid 15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Real Oviedo









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/09/2025 19:30 LaLiga Osasuna Elche 28/09/2025 16:15 LaLiga Elche Celta 05/10/2025 14:00 LaLiga Alavés Elche









