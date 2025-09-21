Elche 1 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 21 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Elche se impuso este domingo al Real Oviedo por 1-0 en el Estadio Martinez Valero, con un solitario gol de Andre Silva en el minuto 9. Los locales dominaron el encuentro con una posesión del 62% y 15 remates por los 12 de los visitantes, mostrando un claro control del partido. Andre Silva fue el jugador más destacado en ataque, anotando el único tanto del encuentro y siendo fundamental para la victoria de su equipo.
Con esta victoria, el Elche se mantiene en la quinta posición de la tabla con 12 puntos, mientras que el Real Oviedo continúa en la zona baja de la clasificación con 3 puntos. El partido estuvo marcado por un juego intenso, con 10 faltas del Elche y 18 del Oviedo, y dos tarjetas amarillas para cada equipo, sin que ninguna incidencia llegara a modificar el marcador final.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ELCHE 1 - OVIEDO 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas; Aleix Febas, Josan (Hector Fort, min.78), Rodrigo Mendoza (Marc Aguado, min.87), Martim Neto (Grady Diangana, min.72), German Valera (Leo Petrot, min.72); Andre Silva, Rafa Mir (Bambo Diaby, min.87).
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.65), Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Leander Dendoncker, Kwasi Sibo (Alberto Reina, min.71), Haissem Hassan (Santi Cazorla, min.58), Luka Ilic (Alex Fores, min.71), Josip Brekalo (Ilyas Chaira, min.58), Jose Salomon Rondon.
--GOLES.
1-0, min.9: Andre Silva.
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Carlos del Cerro y Jorge Figueroa. Amonestó a Pedro Bigas (min.37), David Affengruber (min.38), por parte del ELCHE. Amonestó a Leander Dendoncker (min.59), Jose Salomon Rondon (min.66), por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Elche
| Oviedo
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 5
|Remates
| 15
| 12
|Pases Totales
| 320
| 156
|Corners
| 3
| 3
|Faltas
| 10
| 18
|Posesión
| 62%
| 38%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 64
| 38
|Ataques Peligrosos
| 36
| 17
|Centros
| 12
| 9
|Saques de Banda
| 9
| 20
|Saques de Portería
| 7
| 7
|Tratamientos
| 3
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 11
|Paradas
| 4
| 4
|Contra Golpes
| 5
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|4
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Elche
| 9
| 5
|6
| Conference League
| Betis
| 9
| 6
|17
| Permanencia
| Real Oviedo
| 3
| 5
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|14/03/2025
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-1
| Elche
|24/11/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 0-4
| Elche
|05/04/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 2-0
| Elche
|15/12/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 3-2
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/09/2025 19:30
| LaLiga
| Osasuna
| Elche
|28/09/2025 16:15
| LaLiga
| Elche
| Celta
|05/10/2025 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Elche
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/09/2025 21:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Barcelona
|29/09/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Real Oviedo
|04/10/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Levante