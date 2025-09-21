Elche 1 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 1 - 0 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Elche 1 - 0 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Actualizado: domingo, 21 septiembre 2025 20:33

Madrid, 21 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Elche se impuso este domingo al Real Oviedo por 1-0 en el Estadio Martinez Valero, con un solitario gol de Andre Silva en el minuto 9. Los locales dominaron el encuentro con una posesión del 62% y 15 remates por los 12 de los visitantes, mostrando un claro control del partido. Andre Silva fue el jugador más destacado en ataque, anotando el único tanto del encuentro y siendo fundamental para la victoria de su equipo.

Con esta victoria, el Elche se mantiene en la quinta posición de la tabla con 12 puntos, mientras que el Real Oviedo continúa en la zona baja de la clasificación con 3 puntos. El partido estuvo marcado por un juego intenso, con 10 faltas del Elche y 18 del Oviedo, y dos tarjetas amarillas para cada equipo, sin que ninguna incidencia llegara a modificar el marcador final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ELCHE 1 - OVIEDO 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas; Aleix Febas, Josan (Hector Fort, min.78), Rodrigo Mendoza (Marc Aguado, min.87), Martim Neto (Grady Diangana, min.72), German Valera (Leo Petrot, min.72); Andre Silva, Rafa Mir (Bambo Diaby, min.87).

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.65), Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Leander Dendoncker, Kwasi Sibo (Alberto Reina, min.71), Haissem Hassan (Santi Cazorla, min.58), Luka Ilic (Alex Fores, min.71), Josip Brekalo (Ilyas Chaira, min.58), Jose Salomon Rondon.

--GOLES.
1-0, min.9: Andre Silva.


--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Carlos del Cerro y Jorge Figueroa. Amonestó a Pedro Bigas (min.37), David Affengruber (min.38), por parte del ELCHE. Amonestó a Leander Dendoncker (min.59), Jose Salomon Rondon (min.66), por parte del OVIEDO.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Elche Oviedo
Goles 1 0
Remates Fuera 4 5
Remates 15 12
Pases Totales 320 156
Corners 3 3
Faltas 10 18
Posesión 62% 38%
Tiros Bloqueados 6 3
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 2 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 64 38
Ataques Peligrosos 36 17
Centros 12 9
Saques de Banda 9 20
Saques de Portería 7 7
Tratamientos 3 3
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 19 11
Paradas 4 4
Contra Golpes 5 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 15 5
2 Champions Barcelona 10 4
3 Champions Villarreal 10 5
4 Champions Espanyol 10 5
5 Europa League Elche 9 5
6 Conference League Betis 9 6
17 Permanencia Real Oviedo 3 5
18 Descenso Real Sociedad 2 5
19 Descenso Mallorca 2 5
20 Descenso Girona 1 5



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo
14/03/2025 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Elche
24/11/2024 LaLiga2 Real Oviedo 0-4 Elche
05/04/2024 LaLiga2 Real Oviedo 2-0 Elche
15/12/2023 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Elche




-Últimos Resultados del Elche.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante
23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis




-Últimos Resultados del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo
30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad
24/08/2025 LaLiga Real Oviedo 0-3 Real Madrid
15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Real Oviedo




-Próximos partidos del Elche.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
25/09/2025 19:30 LaLiga Osasuna Elche
28/09/2025 16:15 LaLiga Elche Celta
05/10/2025 14:00 LaLiga Alavés Elche




-Próximos partidos del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
25/09/2025 21:30 LaLiga Real Oviedo Barcelona
29/09/2025 21:00 LaLiga Valencia Real Oviedo
04/10/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Levante


