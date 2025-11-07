Elche 1 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 7 de noviembre de 2025.

En el Estadio Martínez Valero, el Elche y la Real Sociedad firmaron un empate 1-1 en un encuentro marcado por la igualdad y momentos de tensión. El partido, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga, se mantuvo sin goles durante la primera mitad, pese a los esfuerzos de ambos conjuntos por abrir el marcador. Fue en el minuto 57 cuando Alvaro Rodriguez, asistido por Alvaro Nunez, logró adelantar al Elche con un gol que parecía encaminar al equipo local hacia la victoria. Sin embargo, la Real Sociedad no bajó los brazos y, en el minuto 89, Mikel Oyarzabal igualó el marcador mediante un penalti, asegurando un punto para su equipo. El partido estuvo caracterizado por una posesión dominante del Elche, que controló el balón el 63% del tiempo frente al 37% de la Real Sociedad. A pesar de tener menos posesión, la Real Sociedad logró igualar en remates al Elche, demostrando eficacia en sus ataques. No hubo incidencias relevantes del VAR que cambiaran decisiones arbitrales, manteniendo el flujo del juego sin alteraciones significativas. El encuentro concluyó con reparto de puntos, reflejando el esfuerzo y la determinación de ambos equipos por sumar en la clasificación.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 1 - REAL SOCIEDAD 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez, David Affengruber, Victor Chust (Leo Petrot, min.84), Adria Pedrosa; Marc Aguado (John Donald, min.83), Josan (Hector Fort, min.75), Rodrigo Mendoza (Federico Redondo, min.90), Aleix Febas, Rafa Mir (Andre Silva, min.90+4), Alvaro Rodriguez (German Valera, min.75).



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Aritz Elustondo, min.90+3), Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez (Luka Sucic, min.81); Brais Mendez (Pablo Marin, min.75), Jon Gorrotxategi, Carlos Soler (Aihen Munoz, min.76); Takefusa Kubo (Arsen Zakharyan, min.64), Mikel Oyarzabal, Goncalo Guedes (Umar Sadiq, min.64).



--GOLES.

1-0, min.57: Alvaro Rodriguez (Alvaro Nunez) .

1-1, min.89: Mikel Oyarzabal, de penalti.





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Mario Melero y Daniel Trujillo. Amonestó a David Affengruber (min.73), por parte del ELCHE. Amonestó a Jon Aramburu (min.56), Arsen Zakharyan (min.80), Jon Gorrotxategi (min.90+5), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (26,242 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Real Sociedad Goles 1 1 Remates Fuera 8 4 Remates 12 13 Pases Totales 581 340 Corners 1 3 Faltas 14 15 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 1 4 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 122 101 Ataques Peligrosos 64 32 Centros 23 13 Saques de Banda 17 17 Saques de Portería 8 11 Tratamientos 0 2 Sustituciones 6 6 Tiros de Falta 17 15 Paradas 4 2 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Barcelona 25 11 3 Champions Villarreal 23 11 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 11 9 Permanencia Elche 15 12 14 Permanencia Real Sociedad 13 12 18 Descenso Valencia 9 11 19 Descenso Real Oviedo 8 11 20 Descenso Girona 7 11



