Elche 1 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 7 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Martínez Valero, el Elche y la Real Sociedad firmaron un empate 1-1 en un encuentro marcado por la igualdad y momentos de tensión. El partido, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga, se mantuvo sin goles durante la primera mitad, pese a los esfuerzos de ambos conjuntos por abrir el marcador. Fue en el minuto 57 cuando Alvaro Rodriguez, asistido por Alvaro Nunez, logró adelantar al Elche con un gol que parecía encaminar al equipo local hacia la victoria. Sin embargo, la Real Sociedad no bajó los brazos y, en el minuto 89, Mikel Oyarzabal igualó el marcador mediante un penalti, asegurando un punto para su equipo.
El partido estuvo caracterizado por una posesión dominante del Elche, que controló el balón el 63% del tiempo frente al 37% de la Real Sociedad. A pesar de tener menos posesión, la Real Sociedad logró igualar en remates al Elche, demostrando eficacia en sus ataques. No hubo incidencias relevantes del VAR que cambiaran decisiones arbitrales, manteniendo el flujo del juego sin alteraciones significativas. El encuentro concluyó con reparto de puntos, reflejando el esfuerzo y la determinación de ambos equipos por sumar en la clasificación.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ELCHE 1 - REAL SOCIEDAD 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez, David Affengruber, Victor Chust (Leo Petrot, min.84), Adria Pedrosa; Marc Aguado (John Donald, min.83), Josan (Hector Fort, min.75), Rodrigo Mendoza (Federico Redondo, min.90), Aleix Febas, Rafa Mir (Andre Silva, min.90+4), Alvaro Rodriguez (German Valera, min.75).
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Aritz Elustondo, min.90+3), Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez (Luka Sucic, min.81); Brais Mendez (Pablo Marin, min.75), Jon Gorrotxategi, Carlos Soler (Aihen Munoz, min.76); Takefusa Kubo (Arsen Zakharyan, min.64), Mikel Oyarzabal, Goncalo Guedes (Umar Sadiq, min.64).
--GOLES.
1-0, min.57: Alvaro Rodriguez (Alvaro Nunez) .
1-1, min.89: Mikel Oyarzabal, de penalti.
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Mario Melero y Daniel Trujillo. Amonestó a David Affengruber (min.73), por parte del ELCHE. Amonestó a Jon Aramburu (min.56), Arsen Zakharyan (min.80), Jon Gorrotxategi (min.90+5), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero (26,242 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Elche
| Real Sociedad
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 8
| 4
|Remates
| 12
| 13
|Pases Totales
| 581
| 340
|Corners
| 1
| 3
|Faltas
| 14
| 15
|Posesión
| 63%
| 37%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 122
| 101
|Ataques Peligrosos
| 64
| 32
|Centros
| 23
| 13
|Saques de Banda
| 17
| 17
|Saques de Portería
| 8
| 11
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 6
| 6
|Tiros de Falta
| 17
| 15
|Paradas
| 4
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|3
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 11
|9
| Permanencia
| Elche
| 15
| 12
|14
| Permanencia
| Real Sociedad
| 13
| 12
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 11
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|19/03/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/11/2025 21:00
| LaLiga
| Elche
| Real Madrid
|28/11/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Elche
|07/12/2025 14:00
| LaLiga
| Elche
| Girona
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/11/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Real Sociedad
|30/11/2025 14:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Villarreal
|06/12/2025 16:15
| LaLiga
| Alavés
| Real Sociedad