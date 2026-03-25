Elena Rybakina 2 - 1 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de marzo de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a las semifinales del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Jessica Pegula con un resultado de (2-6, 6-3, 6-4). En el primer set, Pegula demostró una sólida estrategia de juego al romper el servicio de Rybakina en tres ocasiones, lo que le permitió llevarse el set por 6-2. Sin embargo, Rybakina recuperó terreno en el segundo set, manteniendo su servicio y logrando un quiebre crucial que le permitió igualar el marcador al ganar el set por 6-3. El set final fue una batalla intensa, pero la consistencia de Rybakina en su servicio y su habilidad para mantener la presión le dieron la ventaja, cerrando el partido con un 6-4 en el tercer set. A lo largo del partido, Rybakina mostró un excelente desempeño en su servicio, un factor clave para su victoria. Con este triunfo, Rybakina no solo avanza a la siguiente ronda del torneo sino que también demuestra su capacidad para competir y vencer a las mejores jugadoras del circuito en superficies duras.



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