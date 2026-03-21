Elena Rybakina 2 - 0 Yulia Putintseva: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a su compatriota Yulia Putintseva (6-3, 6-3) en un encuentro que destacó por la solidez de Rybakina en los momentos clave, logrando romper el servicio de Putintseva en momentos cruciales de ambos sets para asegurar su victoria. Elena Rybakina mostró una notable eficacia en su servicio, un aspecto crucial para su triunfo. A lo largo del partido, Rybakina consiguió un total de 9 aces frente a 1 de Putintseva, y mantuvo una mayor efectividad en sus primeros servicios, ganando el 75% de los puntos jugados en su primer saque en comparación con el 62% de Putintseva. Además, Rybakina fue eficaz al convertir 4 de las oportunidades de break que se le presentaron, mientras que Putintseva solo pudo aprovechar 2 de sus oportunidades de quiebre. Este control y dominio en los momentos críticos del partido permitieron a Rybakina avanzar con confianza a la siguiente ronda del torneo.



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