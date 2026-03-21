Elina Svitolina 2 - 0 Emerson Jones: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la australiana Emerson Jones (6-2, 6-4) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Svitolina y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. Svitolina, mostrando un juego consistente, no concedió ningún set, lo que le permitió cerrar el partido por la vía rápida y avanzar a la siguiente ronda del torneo. Durante el encuentro, Svitolina logró mantener un alto porcentaje de primer servicio, lo que fue clave para dominar el ritmo del partido. Además, su efectividad al momento de convertir los puntos de quiebre presentados fue determinante para asegurar su victoria. La capacidad de Svitolina para mantener su saque bajo presión y su agresividad al retornar el servicio de Jones, le permitieron construir una ventaja sólida a lo largo de los dos sets. Este triunfo refleja la fortaleza y consistencia de Svitolina en superficies duras, consolidándose como una de las contendientes fuertes del torneo. Avanzando a los dieciseisavos de final del Miami Open, Svitolina se prepara para enfrentar a su próxima rival, buscando mantener su nivel de juego y avanzar aún más en uno de los torneos más prestigiosos del circuito WTA.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###