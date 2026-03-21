Elisabetta Cocciaretto 1 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la italiana Elisabetta Cocciaretto (6-3, 6-4, 6-3) en un partido que destacó por la efectividad en los momentos clave de Gauff. A lo largo del encuentro, Gauff mostró una sólida actuación en su servicio, así como una notable habilidad para convertir puntos de break, lo que finalmente le aseguró la victoria y el avance a la siguiente ronda del torneo. En el primer set, ambas jugadoras mantuvieron su servicio hasta el séptimo juego, donde Gauff logró el primer break del partido, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar el set a su favor. El segundo set fue más disputado, con intercambios de breaks, pero Gauff mantuvo la compostura y logró asegurar el set. En el tercer y último set, Gauff continuó con su dominio, logrando breaks clave que le permitieron cerrar el partido y asegurar su lugar en la siguiente ronda del Miami Open. Las estadísticas de saque de Gauff reflejaron su dominio en el partido, con un alto porcentaje de primeros servicios y una efectiva conversión de puntos en sus oportunidades de break. Su capacidad para mantener la presión sobre Cocciaretto y capitalizar en los momentos críticos fue determinante para su victoria.



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