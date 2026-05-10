Elisabetta Cocciaretto 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la italiana Elisabetta Cocciaretto con un resultado de 6-1, 6-0 en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 6 minutos. En el primer set, Swiatek logró romper el servicio de Cocciaretto en dos ocasiones, llevándose el set con un marcador de 6-1. En el segundo set, Swiatek mantuvo su dominio rompiendo el servicio de su oponente en tres ocasiones más, cerrando el set con un contundente 6-0. En cuanto a las estadísticas de saque, Iga Swiatek tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 71% de los puntos jugados con su primer saque y el 67% con el segundo. Además, Swiatek logró 4 aces y cometió 2 dobles faltas durante el encuentro.



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