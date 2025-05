Espanyol 2 - 0 Las Palmas | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de mayo de 2025.

En el RCDE Stadium, el Espanyol se impuso por 2-0 ante Las Palmas en una jornada clave para los locales. A pesar de una primera mitad sin goles, el Espanyol logró abrir el marcador en el minuto 65 gracias a un penal convertido por Javier Puado, seguido de un tanto de Pere Milla en el minuto 82, asistido por Puado, consolidando la victoria para el equipo local. Las Palmas, por su parte, no logró materializar sus oportunidades, reflejado en una posesión del balón superior (56%) y un mayor número de remates (10), pero sin éxito en concretarlos en goles. El encuentro estuvo dirigido por Alejandro Muniz, quien tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a Edu Exposito, Fernando Calero y Javier Puado del Espanyol, y a Marvin Park y Adnan Januzaj de Las Palmas, manteniendo el juego bajo control sin mayores incidencias. El partido no contó con intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales. Con este resultado, el Espanyol suma tres puntos cruciales, mientras que Las Palmas, ya sin posibilidades de salvación, reflexiona sobre su futuro tras confirmarse su descenso.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 2 - LAS PALMAS 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Joan Garcia; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Edu Exposito (Alex Kral, min.60), Urko Gonzalez (Sergi Gomez, min.79), Pol Lozano (Pere Milla, min.46); Jofre Carreras (Alejo Veliz, min.53), Roberto Fernandez (Alvaro Aguado, min.79), Javier Puado.



LAS PALMAS: Dinko Horkas; Marvin Park, Juanma Herzog (Jose Sanchez, min.80), Scott McKenna, Mika Marmol; Manuel Fuster, Enzo Loiodice, Dario Essugo (Arturo Rodriguez, min.70), Benito (Adnan Januzaj, min.46); Sergio Viera (Diego Martin, min.61), Jaime Mata (Oliver McBurnie, min.80).



--GOLES.

1-0, min.65: Javier Puado, de penalti.

2-0, min.82: Pere Milla (Javier Puado) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Jose Munuera y Antonio Martinez. Amonestó a Edu Exposito (min.15), Fernando Calero (min.42), Javier Puado (min.66), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Marvin Park (min.26), Adnan Januzaj (min.90+4), por parte del LAS PALMAS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

RCDE Stadium (32,511 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Las Palmas Goles 2 0 Remates Fuera 3 2 Remates 8 10 Pases Totales 227 257 Corners 3 6 Faltas 12 13 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 88 90 Ataques Peligrosos 36 36 Centros 6 8 Saques de Banda 14 16 Saques de Portería 1 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 13 Paradas 6 1 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 37 2 Champions Real Madrid 84 38 3 Champions Atlético 73 37 4 Champions Athletic Bilbao 70 37 5 Champions Villarreal 67 37 6 Europa League Betis 60 38 7 Europa League Celta 52 37 8 Conference League Rayo 51 37 14 Permanencia Espanyol 42 38 18 Descenso Leganés 40 38 19 Descenso Las Palmas 32 38 20 Descenso Valladolid 16 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas 22/12/2024 LaLiga Las Palmas 1-0 Espanyol









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol 15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 11/05/2025 LaLiga Leganés 3-2 Espanyol 04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol









-Últimos Resultados del Las Palmas.