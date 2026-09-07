Espanyol 1 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 7 de septiembre de 2026.

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El Espanyol y el Sevilla empataron este domingo a un gol en el RCDE Stadium, en un partido marcado por la expulsión de Arouna Sangante en el minuto 56, que dejó al conjunto visitante en inferioridad numérica. El Sevilla se adelantó en el marcador con un gol de Lucas Stassin en el minuto 86, pero el Espanyol logró igualar en el tiempo de descuento gracias a un tanto de Marcos Fernández en el minuto 90+8, validado tras revisión del VAR. Durante el encuentro, el equipo local mostró mayor iniciativa ofensiva, reflejada en su superioridad en remates y posesión del balón. El Espanyol tuvo un gol anulado a Omar El Hilali en el minuto 62 por fuera de juego, tras revisión del VAR. Tyrhys Dolan fue uno de los jugadores más activos en el ataque del Espanyol.

Con este resultado, el Sevilla se mantiene en la séptima posición de la tabla con 8 puntos, mientras que el Espanyol suma 5 puntos, quedando en la undécima posición. Aún quedan muchos puntos por disputar en la temporada, lo que mantiene abiertas las posibilidades para ambos equipos de escalar posiciones en la clasificación. El partido fue seguido por 30.475 espectadores en el estadio y fue televisado por Movistar La Liga.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ESPANYOL 1 - SEVILLA 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Bryan Zaragoza, min.75), Unai Nunez (Clemens Riedel, min.86), Roger Hinojo (Quilindschy Hartman, min.86), Leandro Cabrera; Gabriel Moscardo (Urko Gonzalez de Zarate, min.59), Edu Exposito, Alex Calatrava (Marcos Fernandez, min.59), Javi Hernandez, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Giorgi Kochorashvili (Youssouf Fofana, min.54), Jon Guridi (Manu Bueno, min.71), Lucien Agoume; Miguel Angel Sierra (Jose Angel Carmona, min.71), Robbie Ure (Lucas Stassin, min.54), Chidera Ejuke (Andres Castrin, min.60).

-GOLES

0-1, min.86: Lucas Stassin.

1-1, min.90(+8): Marcos Fernandez.

Gol anulado a Omar El Hilali de Espanyol en el minuto 62 .

-ÁRBITRO

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Daniel Trujillo y Ruben Avalos. Amonestó a Alex Calatrava (min.14), Gabriel Moscardo (min.46), por parte de ESPANYOL. Amonestó a Giorgi Kochorashvili (min.2), Robbie Ure (min.27), Miguel Angel Sierra (min.40), y, además expulsó con tarjeta roja Arouna Sangante (min.56), por parte de SEVILLA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.57: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Sevilla.

Min.59: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro confirma su decisión de mostrar tarjeta a Arouna Sangante (Sevilla).

Min.62: ¡G O O O O O O O L de Espanyol! Marca Omar El Hilali.

Min.63: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Espanyol.

Min.66: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Espanyol por fuera de juego.

Min.90(+8) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Espanyol.

Min.90(+10) : ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Espanyol debe subir al marcador.

-ESTADIO

RCDE Stadium (30.475 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Espanyol Sevilla Goles 1 1 Remates Fuera 6 3 Remates 12 6 Pases Totales 376 311 Corners 0 4 Faltas 17 13 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 3 0 Fueras de Juego 5 2 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 0 0 Ataques 83 75 Ataques Peligrosos 52 48 Centros 8 6 Saques de Banda 17 18 Saques de Portería 5 6 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 22 Paradas 2 2 Contra Golpes 1 2

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Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Alavés 10 4 3 Champions Real Madrid 9 4 4 Champions Betis 9 4 5 Europa League Deportivo 8 4 6 Conference League Atlético 7 4 7 Permanencia Sevilla 7 4 11 Permanencia Espanyol 4 4 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Valencia 1 4

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