Felix Auger-Aliassime 2 - 0 Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al húngaro Marton Fucsovics (7-6, 7-5) en un partido que destacó por su intensidad y la calidad del juego mostrado por ambos tenistas. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron firmemente sus servicios hasta llegar a un emocionante tie break, donde Auger-Aliassime logró imponerse. El segundo set siguió un patrón similar de intensa competencia, con Auger-Aliassime logrando crucialmente romper el servicio de Fucsovics en el último juego para asegurar su victoria. Auger-Aliassime mostró un sólido desempeño en su servicio a lo largo del partido, un factor clave para su triunfo. Este resultado le permite avanzar en el torneo y continuar su búsqueda por el título en uno de los eventos más prestigiosos del circuito ATP.



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