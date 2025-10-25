Girona 3 - 3 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 3 - 3 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Girona 3 - 3 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 25 octubre 2025 16:00

Madrid, 25 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Girona y el Oviedo empataron este sábado 3-3 en un partido disputado en el Estadi Municipal de Montilivi. El Oviedo se adelantó en el minuto 38 de penalti con un gol de Federico Vinas, y amplió su ventaja en el 58 con un tanto de José Salomón Rondón. Sin embargo, el Girona reaccionó y consiguió igualar el marcador gracias a los penaltis transformados por Cristhian Stuani en los minutos 64 y 90. Azzedine Ounahi puso el 2-2 en el 83. En el tiempo de descuento, David Carmo anotó el 3-3 definitivo. El partido estuvo marcado por la actuación del VAR, que intervino en varias ocasiones. En el minuto 36, el árbitro señaló un penalti a favor del Oviedo que fue confirmado tras la revisión. En el 62, el árbitro decretó otro penalti, esta vez para el Girona, que también fue ratificado por el VAR. Finalmente, en el 90, el VAR volvió a intervenir para validar un último penalti a favor del Girona.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA 3 - OVIEDO 3 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind (Hugo Rincon, min.59), Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Bryan Gil (Thomas Lemar, min.68), Viktor Tsigankov (Azzedine Ounahi, min.59), Joel Roca (Cristian Portu, min.73), Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.59).

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.76); Santiago Colombatto, Leander Dendoncker (Kwasi Sibo, min.65), Ovie Ejaria (Alberto Reina, min.49); Federico Vinas (Luka Ilic, min.65), Jose Salomon Rondon, Ilyas Chaira (Josip Brekalo, min.76).

--GOLES.
0-1, min.38: Federico Vinas, de penalti.
0-2, min.58: Jose Salomon Rondon (Santiago Colombatto) .
1-2, min.64: Cristhian Stuani, de penalti.
2-2, min.83: Azzedine Ounahi (Thomas Lemar) .
3-2, min.90: Cristhian Stuani, de penalti.
3-3, min.90(+8): David Carmo.


--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Jorge Figueroa y Mario Melero. Amonestó a Vitor Reis (min.44), Bryan Gil (min.66), Cristhian Stuani (min.70), Arnau Martinez (min.90+3), por parte del GIRONA. Amonestó a Ovie Ejaria (min.47), David Carmo (min.9), por parte del OVIEDO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.36: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Oviedo.

Min.37: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Real Oviedo.

Min.62: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Girona.

Min.63: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Girona.

Min.90: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Girona.

Min.90: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Girona!


--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (11,120 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Girona Oviedo
Goles 3 3
Remates Fuera 1 3
Remates 8 10
Pases Totales 548 293
Corners 11 4
Faltas 13 16
Posesión 65% 35%
Tiros Bloqueados 1 2
Fueras de Juego 2 2
Tarjetas Amarillas 4 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 110 73
Ataques Peligrosos 67 25
Centros 27 13
Saques de Banda 17 10
Saques de Portería 5 4
Tratamientos 0 2
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 18 15
Paradas 2 3
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 24 9
2 Champions Barcelona 22 9
3 Champions Villarreal 17 9
4 Champions Atlético 16 9
5 Europa League Betis 16 9
6 Conference League Espanyol 15 9
18 Descenso Celta 7 9
19 Descenso Real Oviedo 7 10
20 Descenso Girona 7 10



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona
04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia
26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol
23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante




-Últimos Resultados del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol
04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante
30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
31/10/2025 21:00 LaLiga Getafe Girona
08/11/2025 14:00 LaLiga Girona Alavés
23/11/2025 16:15 LaLiga Betis Girona




-Próximos partidos del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
03/11/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Osasuna
09/11/2025 14:00 LaLiga Athletic Bilbao Real Oviedo
23/11/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Rayo


