Girona 3 - 3 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de octubre de 2025.
El Girona y el Oviedo empataron este sábado 3-3 en un partido disputado en el Estadi Municipal de Montilivi. El Oviedo se adelantó en el minuto 38 de penalti con un gol de Federico Vinas, y amplió su ventaja en el 58 con un tanto de José Salomón Rondón. Sin embargo, el Girona reaccionó y consiguió igualar el marcador gracias a los penaltis transformados por Cristhian Stuani en los minutos 64 y 90. Azzedine Ounahi puso el 2-2 en el 83. En el tiempo de descuento, David Carmo anotó el 3-3 definitivo.
El partido estuvo marcado por la actuación del VAR, que intervino en varias ocasiones. En el minuto 36, el árbitro señaló un penalti a favor del Oviedo que fue confirmado tras la revisión. En el 62, el árbitro decretó otro penalti, esta vez para el Girona, que también fue ratificado por el VAR. Finalmente, en el 90, el VAR volvió a intervenir para validar un último penalti a favor del Girona.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 3 - OVIEDO 3 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind (Hugo Rincon, min.59), Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Bryan Gil (Thomas Lemar, min.68), Viktor Tsigankov (Azzedine Ounahi, min.59), Joel Roca (Cristian Portu, min.73), Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.59).
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.76); Santiago Colombatto, Leander Dendoncker (Kwasi Sibo, min.65), Ovie Ejaria (Alberto Reina, min.49); Federico Vinas (Luka Ilic, min.65), Jose Salomon Rondon, Ilyas Chaira (Josip Brekalo, min.76).
--GOLES.
0-1, min.38: Federico Vinas, de penalti.
0-2, min.58: Jose Salomon Rondon (Santiago Colombatto) .
1-2, min.64: Cristhian Stuani, de penalti.
2-2, min.83: Azzedine Ounahi (Thomas Lemar) .
3-2, min.90: Cristhian Stuani, de penalti.
3-3, min.90(+8): David Carmo.
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Jorge Figueroa y Mario Melero. Amonestó a Vitor Reis (min.44), Bryan Gil (min.66), Cristhian Stuani (min.70), Arnau Martinez (min.90+3), por parte del GIRONA. Amonestó a Ovie Ejaria (min.47), David Carmo (min.9), por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.36: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Oviedo.
Min.37: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Real Oviedo.
Min.62: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Girona.
Min.63: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Girona.
Min.90: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Girona.
Min.90: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Girona!
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (11,120 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Oviedo
|Goles
| 3
| 3
|Remates Fuera
| 1
| 3
|Remates
| 8
| 10
|Pases Totales
| 548
| 293
|Corners
| 11
| 4
|Faltas
| 13
| 16
|Posesión
| 65%
| 35%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 110
| 73
|Ataques Peligrosos
| 67
| 25
|Centros
| 27
| 13
|Saques de Banda
| 17
| 10
|Saques de Portería
| 5
| 4
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 15
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/10/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Girona
|08/11/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Alavés
|23/11/2025 16:15
| LaLiga
| Betis
| Girona
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/11/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Osasuna
|09/11/2025 14:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Oviedo
|23/11/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Rayo